Vélez Sarsfield recibe a Club Atlético Platense en un partido de la Liga Profesional argentina. Guillermo Barros Schelotto conduce a un Vélez que llega con confianza, mientras que Martin Palermo busca revertir el momento irregular de su equipo. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga Profesional - Jornada 11 5 oct 2026 - 18:00

Cómo sintonizar el Vélez Sarsfield vs Club Atlético Platense

El partido entre Vélez Sarsfield y Platense se puede ver en vivo por TNT Sports Argentina y Max Argentina.

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Acerca del encuentro

Vélez viene de ganarle 3-2 a Tigre en su último partido y acumula tres victorias en sus últimas cinco presentaciones. El equipo de Barros Schelotto se ubica en la tercera posición del Clausura Grupo A, lo que refleja una campaña sólida hasta el momento.

Platense, en cambio, atraviesa una racha complicada. El equipo de Palermo perdió ante Newell's Old Boys en la Liga Profesional y suma tres derrotas en sus últimas cinco salidas, incluyendo dos caídas ante Fluminense en la Copa Libertadores.

El historial reciente entre ambos favorece claramente a Vélez. Los de Liniers ganaron los dos últimos enfrentamientos entre estos equipos, incluyendo un 2-0 en cancha de Platense en marzo de 2026.

Platense llega a este partido necesitado de puntos y con la urgencia de cortar una mala racha. Palermo necesita una respuesta de sus jugadores para alejarse de los puestos bajos de la tabla.

Noticias de los equipos y escuadras

Guillermo Barros Schelotto no tiene confirmadas bajas por lesión ni suspensiones en el plantel de Vélez Sarsfield de cara a este partido. La información sobre el once probable se actualizará cuando esté disponible.

En Platense, Martin Palermo tampoco registra novedades confirmadas sobre lesionados o suspendidos. Los detalles del equipo se irán completando a medida que se acerque el inicio del encuentro.

Forma

Vélez llega con un registro de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimas cinco presentaciones. Su último partido fue una victoria 3-2 sobre Tigre en la Liga Profesional, y antes había derrotado 1-0 a Estudiantes. El equipo marcó seis goles y recibió cinco en ese tramo.

Platense acumula dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimas cinco salidas. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante Newell's Old Boys en la Liga Profesional. Entre los resultados positivos se destaca un triunfo 2-1 sobre Fluminense en la Copa Libertadores, aunque también cayó 2-0 en el partido de vuelta ante el mismo rival. El equipo convirtió cinco goles y recibió cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en la Liga Profesional de marzo de 2026, cuando Platense recibió a Vélez y cayó 0-2. En los últimos cinco duelos directos, Vélez acumula tres victorias, un empate y una derrota. La única victoria de Platense en ese período fue un 1-0 como visitante en enero de 2025.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Vélez ocupa la tercera posición, lo que lo coloca entre los equipos que pelean por los puestos de vanguardia. Platense se encuentra en el puesto 13 del mismo grupo, una ubicación que aumenta la presión sobre el equipo de Palermo para sumar puntos.