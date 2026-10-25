Union vs Estudiantes: previa del partido, canales, streaming en vivo y más

Unión recibe a Estudiantes de La Plata en un partido de Liga Profesional que llega en un momento de máxima tensión para el local, mientras el visitante atraviesa uno de los períodos más exigentes de su temporada. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga Profesional - Jornada 14 26 oct 2026 - 18:00

Cómo ver Union vs Estudiantes en directo

Las opciones de televisión y streaming para ver Unión vs Estudiantes en vivo se detallan a continuación.

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Acerca del encuentro

El conjunto de Leonardo Carol Madelon llega al encuentro en una situación comprometida. Cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de liga han dejado a Unión con escaso margen de error, y la necesidad de sumar puntos en casa se hace cada vez más urgente.

Estudiantes, en cambio, vive una semana de contrastes. Alexander Medina dirige a un equipo que acaba de protagonizar una de las noches más épicas del fútbol sudamericano, eliminando a Flamengo en la semifinal de la Copa Libertadores con diez hombres y clasificándose para la final del 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

La carga emocional y física del equipo platense será un factor determinante. Llegar a una final continental exige un precio, y Medina deberá gestionar con inteligencia el estado de su plantel para no descuidar las obligaciones domésticas.

En el Grupo A del Apertura, Estudiantes lidera con autoridad, mientras Unión ocupa una posición mucho más discreta. Ese contraste de situaciones le da al partido una dinámica particular: el local juega con la desesperación de quien necesita puntos, el visitante con la confianza de quien ya tiene la vista puesta en Montevideo.

Noticias de los equipos y escuadras

Unión está dirigido por Leonardo Carol Madelon. Por el momento no hay información confirmada sobre lesionados ni suspendidos en el equipo local, y se esperan novedades más cerca del inicio del partido.

Estudiantes llega bajo las órdenes de Alexander Medina. Tampoco hay datos oficiales sobre bajas o sanciones en el equipo visitante a esta hora, aunque la reciente eliminatoria continental podría influir en la disponibilidad de algunos jugadores. Se actualizará la información conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

Unión atraviesa un momento de forma muy delicado. En sus últimos cinco partidos registra cuatro derrotas y un empate, sin conocer la victoria. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Deportivo Riestra, pero antes de eso encadenó caídas ante Defensa y Justicia (0-2), Boca Juniors (3-0), Independiente (1-2) y Talleres (1-2). En ese tramo, el equipo de Madelon anotó seis goles y recibió nueve.

Estudiantes llega con un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue una victoria ante Flamengo en la Copa Libertadores, resultado que los llevó a la final continental. Antes de eso, cayeron 2-1 ante San Lorenzo en la Liga Profesional. En total, el equipo de Medina marcó seis goles y encajó cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó en abril de 2026 en la Liga Profesional, con Estudiantes como local y victoria por 2-1. En los últimos cinco duelos, Estudiantes acumula tres victorias, un empate y una derrota frente a Unión, con triunfos también en enero de 2025 (3-1) y en la Copa de la Liga Profesional de febrero de 2024 (0-1 como visitante). El único punto que rescató Unión en ese período fue una victoria en casa en julio de 2025 por 1-0.

Clasificación

En el Grupo A del Clausura, ambos equipos comparten la décima posición, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre dos clubes que buscan alejarse de la zona baja de la tabla. En el Grupo A del Apertura, la diferencia es notable: Estudiantes lidera en primer lugar mientras Unión ocupa el octavo puesto, un reflejo claro de las distintas trayectorias de cada equipo en esta fase de la temporada.