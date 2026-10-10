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Liga Profesional - Jornada 12 9 oct 2026 - 20:45

Cómo ver Union vs Defensa y Justicia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Union y Defensa y Justicia se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrás las opciones disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Union recibe a Defensa y Justicia en un partido de la Liga Profesional que llega en un momento delicado para el equipo local. El conjunto de Leonardo Carol Madelon necesita reaccionar después de un tramo complicado en el torneo.

Union atraviesa una racha negativa que incluye tres derrotas en los últimos cinco partidos de liga. La última caída en casa, ante Boca Juniors por 3-0, dejó al equipo en una posición incómoda dentro del Clausura Grupo A.

Defensa y Justicia llega en un estado de forma muy diferente. El equipo dirigido por Julio Vaccari viene de ganar 3-0 ante San Lorenzo como visitante, resultado que refuerza su candidatura en la parte alta de la tabla.

Los de Vaccari acumulan tres victorias en los últimos cinco partidos como visitante, con un solo empate y una derrota. Esa solidez fuera de casa convierte este partido en un verdadero examen para la defensa local.

Para Union, los puntos en juego son más que simples números. Una derrota profundizaría la crisis y alejaría al equipo de la zona alta del grupo, mientras que Defensa y Justicia tiene la oportunidad de consolidar su posición entre los mejores.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Leonardo Carol Madelon dispone de un once proyectado con Matias Mansilla bajo los tres palos. La línea defensiva estaría formada por Lucas Ayala, Juan Pablo Luduena, Tobias Rubio y Matias Rocha. En el mediocampo aparecen Mauro Luna Diale, Joaquin Mosqueira, Eric Ramirez e Ignacio Malcorra, con Emilio Giaccone como apoyo para el delantero centro Cristian Alberto Tarragona. No hay lesionados ni suspendidos registrados para el equipo local.

Julio Vaccari alinearía a Matias Borgogno en el arco, con una defensa compuesta por Valentin Loza, Damian Fernandez, Demian Dominguez y Hector Martinez. Juan Gutierrez, Cesar Perez, Jeremias Lucco y Santiago Sosa formarían el mediocampo, con David Barbona y Leandro Fernandez acompañando el ataque. Defensa y Justicia tampoco registra bajas por lesión o suspensión en este momento.

Forma

Union llega al partido con un registro de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. El equipo local cayó 3-0 ante Boca Juniors en su último encuentro, resultado que continuó una racha de tres derrotas consecutivas en liga. En ese tramo, Union anotó once goles y recibió diez, aunque los triunfos ante Instituto (3-2) y Sarmiento (4-1) muestran que el equipo tiene capacidad goleadora cuando rinde a su mejor nivel.

Defensa y Justicia acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos como visitante. La más reciente fue un contundente 3-0 ante San Lorenzo, que confirma el buen momento del equipo de Vaccari. En ese período, el conjunto visitante marcó ocho goles y encajó tres, con una única derrota ante Lanús (1-0) que interrumpió una buena dinámica.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 21 de marzo de 2026 en la Liga Profesional, con Defensa y Justicia ganando 2-0 como local. En los últimos cinco enfrentamientos, Defensa y Justicia acumula tres victorias ante Union, con un empate y una derrota. El historial reciente favorece claramente al conjunto visitante, que ganó 2-1 en la Copa de la Liga Profesional de 2024 y se impuso 2-0 en la Liga Profesional de marzo de 2026.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Union ocupa la novena posición, lo que lo sitúa lejos de los puestos de privilegio y con necesidad urgente de sumar. Defensa y Justicia, en cambio, llega como segundo del mismo grupo, con opciones reales de pelear por el liderato si mantiene su rendimiento.