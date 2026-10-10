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Liga Profesional - Jornada 12 10 oct 2026 - 18:15

Cómo ver Tigre vs Banfield en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Tigre y Banfield se puede ver en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Tigre recibe a Banfield en un duelo de Liga Profesional entre dos equipos que atraviesan momentos muy distintos de la temporada, con la necesidad de sumar puntos como denominador común.

Diego Dabove conduce a un Tigre que no levanta cabeza. Su equipo acumula cuatro derrotas consecutivas en la Liga Profesional y llega a este partido sin margen de error si quiere alejarse de los puestos bajos de la tabla.

Banfield, dirigido por Pedro Troglio, tampoco llega en su mejor momento. Los del sur del Gran Buenos Aires no han podido ganar en sus últimas cuatro salidas en el torneo, aunque al menos han mostrado cierta solidez para no perder en sus compromisos más recientes.

Para Troglio, este partido representa una oportunidad de cortar una racha negativa ante un rival que está incluso más necesitado. La visita podría sacar provecho de la fragilidad defensiva que ha mostrado Tigre en las últimas semanas.

El historial reciente entre ambos no favorece al local. Banfield ha ganado en las últimas visitas a la cancha de Tigre y llega con esa referencia como punto de apoyo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Diego Dabove no ha confirmado el once titular de Tigre para este partido. Por el momento no hay información oficial sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local, y se esperan novedades a medida que se acerque el inicio del encuentro.

En el caso de Banfield, Pedro Troglio tampoco ha dado a conocer su alineación probable. El cuerpo técnico visitante no ha reportado bajas por lesión ni sanciones disciplinarias, y los detalles del equipo se irán confirmando en las horas previas al partido.

Forma

Tigre llega al partido con un registro de cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. Su derrota más reciente fue ante Argentinos Juniors por 2-1, y antes de eso cayó 3-2 frente a Vélez Sarsfield. En ese tramo de cinco partidos, el equipo de Dabove marcó cuatro goles y recibió siete, lo que refleja una fragilidad defensiva preocupante.

Banfield muestra un panorama algo más equilibrado, aunque igualmente sin victorias en el torneo local. El conjunto de Troglio registra tres empates y una derrota en sus últimos cuatro partidos de Liga Profesional, con su resultado más reciente siendo un 1-1 ante Rosario Central. A lo largo de sus últimos cinco compromisos entre todas las competencias, el equipo visitante anotó cinco goles y encajó seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre estos dos equipos data de marzo de 2026, cuando Banfield se impuso 1-0 sobre Tigre en un partido de Liga Profesional disputado en cancha del local. Revisando los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, Banfield acumula tres victorias, Tigre una, y un partido terminó sin goles. El historial reciente inclina la balanza claramente hacia el visitante.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Tigre ocupa la undécima posición y Banfield la decimotercera, lo que convierte este partido en un duelo entre dos equipos que buscan escapar de la zona baja de la tabla. En el Apertura Grupo B, la situación es similar: Tigre es décimo y Banfield duodécimo, reflejando que ambos necesitan puntos para mejorar su situación en el torneo.