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Liga Profesional - Jornada 14 23 oct 2026 - 20:15

Cómo ver Tigre vs Atlético Tucuman en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de televisión y streaming para ver Tigre vs Atlético Tucumán en Argentina se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Tigre recibe a Atlético Tucumán en un partido de la Liga Profesional que enfrenta a dos equipos atrapados en la zona baja de la tabla y urgidos de sumar puntos para salir del mal momento.

Diego Dabove conduce a un Tigre que lleva apenas un punto en sus últimos cinco encuentros del torneo. El equipo de Victoria no gana desde hace semanas y la presión sobre el cuerpo técnico crece partido a partido.

Atlético Tucumán no llega en mejor estado. Julio César Falcioni acumula un solo triunfo en los últimos cinco compromisos entre todas las competencias, y el equipo mostró fragilidad defensiva al encajar goles en cuatro de esos cinco partidos.

El historial reciente entre ambos no arroja un favorito claro. Los últimos cruces han sido disputados y de pocos goles, con tres empates entre los cinco antecedentes más recientes, lo que anticipa un partido cerrado y sin concesiones.

Lo que está en juego es concreto: tanto Tigre como Tucumán se encuentran en la mitad baja del Grupo B del Clausura, y una derrota esta noche complicaría aún más sus respectivas situaciones en la tabla.

A continuación, todo lo que necesitás saber para ver el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Diego Dabove aún no confirmó el once titular de Tigre para este partido. Por el momento no hay información disponible sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local, y los detalles del equipo se actualizarán antes del pitazo inicial.

Julio César Falcioni tampoco dio a conocer su formación para Atlético Tucumán. No se registran bajas confirmadas por lesión o sanción en el equipo visitante, y se esperan novedades en la previa del encuentro.

Forma

Tigre llega con un registro de un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. El resultado más reciente fue un empate 2-2 ante Independiente Rivadavia, mientras que antes de eso cayó 2-1 frente a Banfield. En ese tramo de cinco partidos, el equipo de Dabove anotó ocho goles y recibió ocho, aunque apenas rescató un punto.

Atlético Tucumán registra un triunfo, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco presentaciones entre todas las competencias. Su partido más reciente terminó en derrota 2-3 ante Rosario Central, y antes igualó 1-1 con Gimnasia LP. El único triunfo del período llegó en Copa ante Independiente Rivadavia, y el equipo de Falcioni cedió goles en cuatro de los cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre estos dos equipos fue el 12 de abril de 2026, cuando el partido jugado en cancha de Atlético Tucumán terminó 0-0 en la Liga Profesional. En los últimos cinco enfrentamientos, Tigre se impuso en una ocasión, Atlético Tucumán ganó una vez, y tres partidos terminaron igualados, lo que refleja una rivalidad históricamente pareja y de escasa producción ofensiva.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Tigre ocupa el puesto 11 y Atlético Tucumán el 10, lo que sitúa a ambos en la zona de riesgo de la tabla y convierte este partido en una oportunidad directa para alejarse de los puestos más comprometidos. En el Apertura Grupo B, Tigre es décimo y Tucumán décimo tercero.