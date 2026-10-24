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Liga Profesional - Jornada 14 24 oct 2026 - 16:00

Cómo ver Talleres vs Defensa y Justicia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Talleres y Defensa y Justicia se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrás las opciones de TV y streaming disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Talleres recibe a Defensa y Justicia en un partido de Liga Profesional que llega en un momento delicado para el equipo cordobés, que arrastra una racha negativa y necesita puntos para alejarse de los puestos bajos del Clausura.

El equipo de Omar de Felippe viene de caer 2-1 ante Boca Juniors en su última presentación, resultado que profundizó las dudas sobre un conjunto que solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos en el torneo.

Defensa y Justicia, en cambio, llega en mejor forma. El equipo de Julio Vaccari perdió ante Instituto en su partido más reciente, pero acumula dos victorias en los tres encuentros anteriores, lo que le da una base de confianza para este viaje a Córdoba.

El historial reciente entre estos clubes es parejo, aunque Talleres consiguió una victoria importante en el último duelo directo. Eso le da al local un punto de motivación extra pese al mal momento de forma.

La diferencia de posiciones en el Clausura convierte este partido en uno de mayor urgencia para Talleres que para su rival. Defensa y Justicia puede permitirse jugar con más tranquilidad.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el horario y las últimas novedades de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Omar de Felippe no tiene bajas confirmadas de cara a este partido para Talleres, aunque el cuerpo técnico no ha dado a conocer el once probable. Se irán sumando novedades a medida que se acerque el pitazo inicial.

Defensa y Justicia tampoco registra lesionados ni suspendidos según la información disponible. El entrenador Julio Vaccari tampoco adelantó su alineación titular, por lo que los detalles se confirmarán más cerca del inicio del encuentro.

Forma

Talleres llega al partido con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. La derrota más reciente fue 2-1 ante Boca Juniors, y el equipo también cayó ante Belgrano por 0-1 y ante Instituto por 3-1 en ese período. Su único triunfo llegó ante Unión por 2-1. En total, los cordobeses marcaron seis goles y recibieron ocho en esos cinco compromisos.

Defensa y Justicia presenta un panorama más alentador: tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto de Vaccari perdió ante Instituto por 0-1 en su última salida, pero antes había ganado a Unión por 0-2 y a San Lorenzo por 3-0. Sumó diez goles a favor y cuatro en contra durante ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 13 de abril de 2026 en la Liga Profesional, cuando Talleres venció a Defensa y Justicia por 2-1 como visitante. En los últimos cinco duelos directos, Talleres acumula dos victorias por una de Defensa y Justicia, con dos empates en el medio. Los equipos han marcado siete goles cada uno a lo largo de esos cinco partidos.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Talleres ocupa la decimoquinta posición mientras Defensa y Justicia marcha segundo, una brecha que refleja la distinta situación de cada equipo en el torneo: los locales están bajo presión para sumar, mientras que los visitantes llegan con la comodidad de quien pelea por los primeros puestos. En el Apertura Grupo A, Talleres es cuarto y Defensa y Justicia décimo, lo que invierte parcialmente ese contraste.