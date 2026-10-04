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Liga Profesional - Jornada 11 4 oct 2026 - 16:00

Cómo ver Talleres vs Belgrano en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Talleres y Belgrano se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrás los detalles para acceder a la transmisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Talleres y Belgrano se preparan para disputar uno de los clásicos más intensos del fútbol argentino en la Liga Profesional. El duelo entre los dos grandes de Córdoba promete tensión y emotividad, como es habitual en este tipo de encuentros.

Talleres llega al partido bajo la conducción de Omar de Felippe, atravesando un momento irregular. El equipo alternó derrotas y empates en sus últimas presentaciones, lo que genera cierta presión antes del clásico.

Belgrano, dirigido por Ricardo Alberto Zielinsky, llega con algo más de solidez. El Pirata encadenó resultados que le dan cierta estabilidad, aunque sin lograr la regularidad necesaria para alejarse del pelotón.

El historial reciente entre ambos equipos refleja un duelo parejo y de pocas redes. Los últimos enfrentamientos estuvieron marcados por la cautela y el equilibrio táctico, con resultados ajustados que no definieron con claridad a un dominador.

El clásico cordobés siempre tiene su propia lógica, independientemente de la tabla. A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

En Talleres, el entrenador Omar de Felippe no cuenta con información confirmada sobre bajas por lesión o suspensión de cara al clásico, y tampoco se ha dado a conocer el once probable. Los datos de plantel se actualizarán a medida que se acerque el partido.

En Belgrano, Ricardo Alberto Zielinsky tampoco registra novedades oficiales sobre lesionados o suspendidos. La alineación prevista para el encuentro se informará en los días previos al clásico.

Forma

Talleres llega al clásico con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. Su partido más reciente fue una derrota 3-1 ante Instituto, mientras que antes había conseguido una victoria 2-1 sobre Unión. En total, el equipo de De Felippe marcó seis goles y recibió siete en ese tramo.

Belgrano, por su parte, suma una victoria, tres empates y una derrota en sus últimas cinco presentaciones. El Pirata ganó 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto en su partido más reciente y empató 1-1 tanto con Sarmiento como con Huracán. El equipo de Zielinsky convirtió cinco goles y recibió cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre Talleres y Belgrano terminó con victoria del Pirata por 1-0, con Talleres como local, en mayo de 2026 en la Liga Profesional. En los cinco antecedentes más recientes, Belgrano se impone con una victoria, mientras que Talleres no ganó ninguno; los tres encuentros restantes terminaron en empate. El clásico cordobés acumula apenas dos goles en total a lo largo de esos cinco partidos, lo que refleja la paridad y la tensión táctica que caracteriza este duelo.

Clasificación

En el Clausura, Talleres marcha en la zona baja del Grupo A mientras que Belgrano ocupa la quinta posición del Grupo B, lo que convierte este clásico en un partido con implicancias distintas para cada equipo según su situación en la tabla. En el Apertura, Talleres está cuarto en el Grupo A y Belgrano quinto en el Grupo B, lo que indica que ambos equipos tienen aspiraciones de mejorar su posicionamiento en sus respectivos grupos.