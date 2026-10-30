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Liga Profesional - Jornada 15 30 oct 2026 - 20:15

Cómo ver Sarmiento vs Rosario Central en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina. A continuación encontrás los accesos directos para cada plataforma.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Sarmiento recibe a Rosario Central en un partido de Liga Profesional que tiene implicancias directas en la tabla del Clausura Grupo B.

El equipo de Facundo Sava atraviesa un momento irregular. Sarmiento llega al partido después de una derrota 2-0 ante Gimnasia LP, su segundo tropiezo en los últimos cinco encuentros, lo que lo mantiene en la parte media-baja de la tabla y lejos de la cima.

Rosario Central, en cambio, es el líder del Clausura Grupo B. Jorge Almiron conduce a un equipo que viene de cuatro victorias en los últimos cinco partidos, incluyendo un contundente 5-0 sobre Independiente Rivadavia y un triunfo 2-3 ante Atlético Tucumán.

El historial reciente entre ambos favorece a Central. Los visitantes ganaron el último enfrentamiento directo, un 2-1 en abril de 2026, y acumulan tres victorias en los últimos cinco duelos entre estos clubes.

Sarmiento necesita sumar para no alejarse más de los puestos de arriba. Central, en cambio, llega con la confianza de un equipo que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Facundo Sava no ha confirmado el once titular de Sarmiento para este partido. No hay información disponible sobre lesiones ni suspensiones en el plantel local, y se esperan novedades más cerca del pitazo inicial.

Jorge Almiron tampoco ha dado a conocer la formación de Rosario Central. Al igual que en el caso del equipo local, no se registran bajas confirmadas por lesión o sanción entre los visitantes. Los detalles del equipo se conocerán en la previa del encuentro.

Forma

Sarmiento llega con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. Su partido más reciente fue una derrota 2-0 ante Gimnasia LP, y también cayó 3-1 ante Racing Club. Los empates ante Barracas Central (1-1) y River Plate (1-1) muestran a un equipo que cede puntos ante rivales directos.

Rosario Central presenta una racha muy diferente: cuatro victorias y un empate en los últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente fue un 2-0 ante Huracán, al que se suman el 5-0 sobre Independiente Rivadavia y el 2-3 en Tucumán. El único punto cedido fue el empate 1-1 ante Banfield.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 19 de abril de 2026, cuando Rosario Central venció a Sarmiento 2-1 en condición de local en un partido de Liga Profesional. En los últimos cinco duelos entre ambos, Central acumula tres victorias por una de Sarmiento, con un triunfo adicional para los de Junín. El historial reciente muestra a Central con clara ventaja en este cruce.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Rosario Central lidera la tabla mientras Sarmiento se ubica séptimo, lo que convierte este partido en un duelo entre el puntero y un equipo que busca recortar distancias. En el Apertura Grupo B, Central es cuarto y Sarmiento undécimo, una diferencia que refleja la brecha entre ambos a lo largo de la temporada.