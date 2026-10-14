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Liga Profesional - Jornada 11 14 oct 2026 - 18:00

Cómo ver Sarmiento vs River Plate en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Sarmiento y River Plate se puede ver en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina. A continuación encontrás los detalles para acceder a cada plataforma.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Sarmiento recibe a River Plate en un partido de la Liga Profesional que enfrenta a dos equipos con realidades muy distintas en la tabla. Facundo Sava conduce al local en busca de puntos que le permitan escalar posiciones, mientras que Leonardo Ponzio llega con un River que viene de ganar cuatro de sus últimos cinco compromisos.

Sarmiento viene de derrotar a Aldosivi por 3-1 en su último partido, un resultado que cortó una racha irregular que incluía una derrota ante Racing Club y un empate frente a Belgrano. El equipo de Sava ha mostrado capacidad para resolver partidos cuando encuentra su mejor versión, pero la consistencia sigue siendo la asignatura pendiente.

River, en cambio, llega con una dinámica muy diferente. Ponzio ha construido una racha sólida que incluye victorias sobre Atlético Tucumán, Independiente Rivadavia y Banfield, aunque el conjunto millonario cayó ante Huracán en el medio de esa serie. La derrota no opacó una campaña que los ubica en una posición cómoda en el Apertura.

El historial reciente juega a favor del visitante. River ganó el último enfrentamiento directo entre estos dos clubes en marzo de 2026, y su registro general en los últimos años frente a Sarmiento es favorable.

El partido se presenta como una prueba de carácter para Sarmiento, que necesita demostrar que el triunfo ante Aldosivi no fue un hecho aislado. River, por su parte, buscará mantener el ritmo que lo tiene peleando por los primeros puestos del Apertura Grupo B.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Facundo Sava no ha confirmado bajas por lesión ni sanciones disciplinarias en el plantel de Sarmiento de cara a este partido. Se esperan novedades sobre el equipo probable a medida que se acerque el inicio del encuentro.

En el caso de River Plate, Leonardo Ponzio tampoco ha reportado ausencias confirmadas ni problemas físicos en su plantilla. La formación titular del visitante se conocerá más cerca del pitazo inicial.

Forma

Sarmiento llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. El más reciente fue un triunfo por 3-1 ante Aldosivi, que siguió a una derrota por 3-1 frente a Racing Club. En ese tramo, el equipo de Sava marcó siete goles y recibió ocho.

River Plate suma cuatro victorias y una derrota en sus últimas cinco presentaciones. La caída más reciente fue ante Huracán por 2-1, aunque antes de eso el equipo de Ponzio encadenó victorias sobre Atlético Tucumán, Independiente Rivadavia y Banfield. En ese período, River anotó nueve goles y concedió siete.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último antecedente entre estos equipos fue en marzo de 2026, cuando River Plate venció a Sarmiento por 2-0 como local en la Liga Profesional. En los cinco encuentros más recientes entre ambos, River acumula tres victorias frente a una de Sarmiento, con un empate 1-1 registrado en abril de 2025 cuando Sarmiento era local.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Sarmiento ocupa la cuarta posición mientras que River Plate se ubica en la novena, lo que sitúa al local con una ventaja de tabla que contrasta con la dinámica del Apertura. En esa misma competencia, River está segundo y Sarmiento en el undécimo lugar, diferencia que refleja el mejor momento de forma del visitante en los últimos meses.