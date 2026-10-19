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Liga Profesional - Jornada 13 19 oct 2026 - 18:00

Cómo ver Sarmiento vs Barracas Central en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Sarmiento y Barracas Central se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Sarmiento recibe a Barracas Central en un nuevo capítulo de la Liga Profesional, con Facundo Sava buscando consolidar el rendimiento del equipo local en el Clausura.

El conjunto de Junín llega al partido con una racha irregular. Su último resultado fue un empate 1-1 ante River Plate, aunque antes había conseguido una victoria importante por 1-3 sobre Aldosivi. El equipo ha mostrado destellos, pero también ha cedido puntos que complican su posición en la tabla.

Barracas Central, dirigido por Damián Ayude, viene de una buena racha reciente. Los visitantes ganaron sus últimos dos partidos, incluyendo un triunfo por 2-0 ante Huracán y una victoria de visitante por 2-3 frente a Atlético Tucumán, lo que les da confianza para este compromiso.

El historial reciente entre ambos equipos favorece a Sarmiento. Los de Junín ganaron los dos últimos encuentros directos, incluyendo una victoria por 1-2 en cancha de Barracas en abril de 2026.

La posición en las tablas agrega contexto al partido. En el Clausura Grupo B, Sarmiento está mejor ubicado que Barracas, aunque ninguno de los dos ocupa una posición cómoda en el Apertura.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo por TV y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Facundo Sava no ha confirmado el once inicial de Sarmiento y no hay lesionados ni suspendidos registrados en el plantel local de cara a este partido. Se esperan novedades más cerca del pitazo inicial.

En el caso de Barracas Central, el cuerpo técnico de Damián Ayude tampoco ha reportado bajas por lesión o sanción. La alineación probable se confirmará en las horas previas al encuentro.

Forma

Sarmiento acumula una victoria, dos empates y una derrota en sus últimos cuatro partidos de Liga Profesional previos a este encuentro. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante River Plate, y antes había goleado 1-3 a Aldosivi. También igualó 1-1 con Belgrano y perdió 3-1 ante Racing Club. El equipo de Sava marcó cinco goles y recibió seis en ese tramo.

Barracas Central llega con mejor ritmo. Los dirigidos por Ayude ganaron dos de sus últimos cuatro partidos antes de este duelo, empataron otros dos y perdieron uno. Vencieron a Huracán por 2-0 y a Atlético Tucumán por 2-3, pero cayeron 0-1 ante Independiente Rivadavia y empataron sin goles con Argentinos Juniors. En total, anotaron cinco goles y concedieron tres en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue el 2 de abril de 2026, cuando Sarmiento ganó 1-2 en cancha de Barracas Central en la Liga Profesional. En los últimos cinco cruces entre ellos, Sarmiento acumula tres victorias, ninguna de Barracas Central, y dos empates. El historial reciente habla claramente a favor del equipo local.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Sarmiento ocupa la quinta posición y Barracas Central la octava, lo que sitúa al local en una posición relativamente más sólida en esa competencia. En el Apertura Grupo B, Barracas Central está mejor ubicado en el puesto ocho frente al undécimo lugar de Sarmiento.