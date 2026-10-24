Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga Profesional - Jornada 14 24 oct 2026 - 18:15

Cómo ver San Lorenzo vs Newell's Old Boys en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina. A continuación encontrás los canales y plataformas disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

San Lorenzo recibe a Newell's Old Boys en un partido de Liga Profesional que los encuentra en momentos distintos de la temporada, con ambos técnicos buscando respuestas ante un calendario que no da respiro.

El equipo de Rubén Darío Insua llega con dos victorias consecutivas en el torneo local tras superar a Deportivo Riestra y, más recientemente, a Estudiantes. Sin embargo, las derrotas previas ante Defensa y Justicia y Boca Juniors dejaron al descubierto fragilidades defensivas que el entrenador no ha podido resolver del todo.

Newell's, dirigido por Frank Kudelka, viene de ganarle a Central Córdoba de Santiago en su última salida, un triunfo que le da aire a un equipo que había alternado empates y derrotas en las semanas previas. La victoria corta una racha irregular y le devuelve cierta confianza de cara a este compromiso.

En la tabla del Clausura Grupo A, San Lorenzo marcha noveno mientras que Newell's ocupa el sexto puesto, lo que le da a los visitantes una ventaja posicional que querrán mantener. En el Apertura Grupo A, el panorama se invierte: San Lorenzo es séptimo y Newell's cae hasta el puesto 14.

El historial reciente entre ambos no inclina la balanza con claridad. El último antecedente, disputado en abril de 2026, terminó sin goles, y las series anteriores muestran resultados dispares que hacen de este cruce un duelo genuinamente abierto.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo: canal de transmisión, opciones de streaming online y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

San Lorenzo está dirigido por Rubén Darío Insua. Por el momento no hay información confirmada sobre lesionados o suspendidos en el plantel local, y los detalles del equipo se actualizarán cuando se acerque el pitazo inicial.

Newell's Old Boys tiene a Frank Kudelka al frente del banco. Tampoco se han confirmado bajas por lesión o suspensión en el equipo visitante, y la lista definitiva estará disponible más cerca del comienzo del partido.

Forma

San Lorenzo llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. Su resultado más reciente fue una victoria 2-1 ante Estudiantes, que siguió al triunfo 1-0 sobre Deportivo Riestra. Antes de esa racha positiva, el equipo cayó 3-0 ante Defensa y Justicia y 2-0 frente a Boca Juniors. En total, el Ciclón anotó cinco goles y recibió seis en esos cinco encuentros.

Newell's Old Boys acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco presentaciones. El triunfo más reciente fue 2-1 ante Central Córdoba de Santiago, mientras que antes había perdido 1-0 con Gimnasia Mendoza. La Lepra también igualó sin goles ante Lanús y 1-1 con Vélez Sarsfield, sumando cuatro goles a favor y tres en contra en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre estos clubes data de abril de 2026, cuando se enfrentaron en la Liga Profesional y el partido terminó 0-0. En los últimos cinco encuentros entre ambos, Newell's registra dos victorias, San Lorenzo una, y dos partidos terminaron en empate, incluyendo un 2-2 en la Copa de la Liga Profesional de marzo de 2024 y un 1-1 en julio de ese mismo año.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, San Lorenzo ocupa el noveno puesto y Newell's Old Boys el sexto. En el Apertura Grupo A, San Lorenzo es séptimo mientras que Newell's se ubica en el lugar 14.