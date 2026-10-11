Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga Profesional - Jornada 12 11 oct 2026 - 13:45

Cómo ver San Lorenzo vs Deportivo Riestra en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

San Lorenzo vs Deportivo Riestra se puede ver en vivo por Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrás los canales disponibles para seguir el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

San Lorenzo recibe a Deportivo Riestra en un partido de Liga Profesional que llega en un momento delicado para ambos equipos. El conjunto de Rubén Darío Insua necesita reaccionar tras una racha de resultados negativos que lo tiene lejos de sus objetivos en la tabla.

Los de casa vienen de caer 3-0 ante Defensa y Justicia en su último compromiso liguero, un resultado que profundizó la crisis de un equipo que también perdió 2-0 con Boca Juniors semanas atrás. El único punto rescatable en este tramo fue el empate ante Independiente.

Deportivo Riestra, dirigido por Guillermo Duro, llega con una situación apenas más estable pero igualmente preocupante. El equipo visitante no logra consolidar resultados y arrastra una racha sin victorias que lo mantiene en una posición incómoda en el grupo.

El historial reciente entre ambos no arroja un dominador claro. Los últimos cruces han sido parejos, con resultados ajustados que reflejan el equilibrio entre dos planteles de características similares.

A continuación encontrás toda la información para seguir el partido en vivo: canal de TV, opciones de streaming y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

San Lorenzo está conducido por Rubén Darío Insua. Por el momento no hay información confirmada sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local, y se esperan novedades más cerca del inicio del partido.

Deportivo Riestra llega a este encuentro bajo las órdenes de Guillermo Duro. Tampoco hay bajas confirmadas en el equipo visitante a esta hora, y los detalles del equipo se conocerán próximos al pitazo inicial.

Forma

San Lorenzo atraviesa un tramo difícil: en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional registra una victoria, un empate y tres derrotas. La caída más reciente fue 3-0 ante Defensa y Justicia, y antes había perdido 2-0 con Boca Juniors. Su único triunfo en ese período llegó frente a Talleres por 1-0.

Deportivo Riestra tampoco llega en su mejor momento. En sus últimas cinco presentaciones suma dos empates y dos derrotas en Liga Profesional, más una caída en Copa. El equipo de Duro igualó 1-1 con Central Córdoba de Santiago en su partido más reciente, pero antes había perdido 3-0 ante Lanús. En total, el visitante marcó cuatro goles y recibió cinco en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El cruce más reciente entre estos equipos fue un empate 1-1 en Copa, disputado el 17 de julio de 2026 con San Lorenzo como local. Antes de eso, en marzo de 2026, igualaron 1-1 en Liga Profesional con Riestra de local. En el historial de los últimos cinco partidos, San Lorenzo ganó uno, Deportivo Riestra ganó uno, y tres encuentros terminaron en empate.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, San Lorenzo y Deportivo Riestra comparten la misma posición en la tabla, lo que convierte este partido en un duelo directo entre dos equipos que necesitan puntos para alejarse de la zona baja del grupo. En el Apertura Grupo A, San Lorenzo tiene una posición más holgada que Riestra, aunque ninguno de los dos está en un lugar que permita relajarse.