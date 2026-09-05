Rosario Central vs Newell's Old Boys: Cómo ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV, noticias y hora de inicio

El Clásico Rosarino vuelve a poner en pausa todo lo demás. Rosario Central recibe a Newell's Old Boys en un nuevo capítulo de la rivalidad más intensa del fútbol argentino, esta vez con puntos en juego en la Liga Profesional. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga Profesional - Jornada 8 6 sept 2026 - 13:45

Cómo sintonizar el Rosario Central vs Newell's Old Boys

El Clásico Rosarino se puede ver en vivo por televisión y streaming en Argentina.

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Acerca del encuentro

Jorge Almirón conduce a Central en un momento de irregularidad. El equipo canalla acumula dos derrotas en sus últimos tres partidos de liga y llega al clásico necesitando recuperar confianza ante su gente.

Del otro lado, Frank Kudelka ha logrado darle a Newell's una solidez que no siempre tuvo. La lepra viene de dos victorias consecutivas en el torneo y llega a Rosario con la moral alta y un esquema que ha funcionado bien en los últimos compromisos.

El factor Copa Libertadores pesa sobre Central. El desgaste de disputar competencia internacional se nota en el rendimiento y en las piernas, algo que Newell's, enfocado exclusivamente en el torneo local, no tiene que cargar.

El clásico rosarino siempre tiene su propia lógica. La historia reciente inclina la balanza hacia Central, pero los números de forma actual sugieren un partido más parejo de lo que muchos esperan.

Noticias del equipo y escuadras

Rosario Central está dirigido por Jorge Almirón. Por el momento no hay información confirmada sobre bajas por lesión o suspensión en el plantel canalla, ni tampoco un once probable definido. Los datos se actualizarán cuando estén disponibles.

En el caso de Newell's Old Boys, Frank Kudelka tampoco ha reportado novedades sobre lesionados o suspendidos hasta el momento. El once inicial de la lepra también está por confirmarse antes del partido.

Forma

Rosario Central llega al clásico con un registro de una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos considerando todas las competencias. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 ante Gimnasia LP por la Liga Profesional. Antes de eso, igualó 2-2 con Talleres y cayó 1-0 ante Corinthians en la Copa Libertadores. En total, el equipo de Almirón marcó cuatro goles y recibió cinco en esos cinco encuentros.

Newell's Old Boys presenta un panorama más alentador. La lepra acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante Estudiantes, pero antes de eso venía de ganar 2-1 a Banfield y 2-0 a Deportivo Riestra. Newell's anotó siete goles y recibió cuatro en ese período, con un rendimiento ofensivo que se ha mantenido activo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 1 de marzo de 2026 en la Liga Profesional, con Newell's Old Boys como local: Rosario Central se impuso 2-0. Mirando los cinco últimos antecedentes, Central lleva cuatro victorias por una de Newell's, con los canallas mostrando una clara superioridad reciente en el historial directo.

Clasificación

En la tabla del Apertura, Rosario Central ocupa la cuarta posición del Grupo B, mientras que Newell's Old Boys se ubica en el puesto 14 del Grupo A. En el Clausura, Newell's figura quinto en el Grupo A y Central sexto en el Grupo B.