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Liga Profesional - Jornada 12 11 oct 2026 - 16:00

Cómo ver Rosario Central vs Independiente Rivadavia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina. A continuación encontrás los detalles para acceder a la transmisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Rosario Central recibe a Independiente Rivadavia en un partido de la Liga Profesional que tiene implicancias directas en la pelea del Clausura Grupo B. Jorge Almiron conduce al local en un momento que exige respuestas claras dentro de su propio estadio.

Central llega a este encuentro con un registro irregular en las últimas fechas. El equipo empató 1-1 ante Banfield en su último compromiso liguero, resultado que frenó una racha positiva que incluía victorias ante Argentinos Juniors y Tigre.

Independiente Rivadavia, dirigido por Alfredo Berti, viene de un empate 1-1 con Gimnasia LP como visitante. Los mendocinos han mostrado solidez en algunos tramos de la temporada, aunque su rendimiento ha sido irregular entre competencias.

El historial reciente entre ambos equipos es favorable a Independiente Rivadavia, que ganó el último enfrentamiento directo. Eso añade un condimento extra a la visita del conjunto de Mendoza a territorio rosarino.

El partido promete tensión competitiva, con un local que necesita sumar y un visitante que no viene a resignar puntos. A continuación, toda la información para seguir el encuentro en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Jorge Almiron no ha confirmado el once titular de Rosario Central y no hay información disponible sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local. Se esperan novedades más cerca del inicio del partido.

En el caso de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti tampoco ha dado a conocer su formación probable. Tampoco se registran bajas por lesión o suspensión confirmadas para los visitantes. La información se actualizará en la previa al encuentro.

Forma

Rosario Central acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Banfield, mientras que antes había encadenado triunfos consecutivos: 1-0 sobre Argentinos Juniors y 1-0 de visitante ante Tigre. Su única derrota en ese tramo fue un 2-1 ante Gimnasia LP. En esos cinco encuentros, el equipo de Almiron marcó cinco goles y recibió seis.

Independiente Rivadavia registra una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco presentaciones. Su partido más reciente fue un empate 1-1 con Gimnasia LP, y antes había ganado 1-0 de visitante ante Barracas Central. Las derrotas llegaron ante River Plate por 3-1 y ante Aldosivi en un partido que terminó 4-3. El equipo de Berti convirtió diez goles y recibió once en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último antecedente entre ambos equipos se jugó el 23 de marzo de 2026 por la Liga Profesional, con Independiente Rivadavia ganando 2-0 como local. En los cinco enfrentamientos más recientes, Independiente Rivadavia suma dos victorias, Rosario Central una, y dos partidos terminaron igualados. El historial incluye competencias como la Liga Profesional, la Copa de la Liga Profesional y la Primera Nacional.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Rosario Central ocupa la segunda posición, lo que lo mantiene en la pelea directa por el liderato, mientras que Independiente Rivadavia está séptimo, con margen para escalar si suma de a tres. En el Apertura Grupo B, los roles se invierten: Independiente Rivadavia es primero y Central cuarto, lo que refleja la paridad entre ambos a lo largo de la temporada.