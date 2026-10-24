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Liga Profesional - Jornada 14 24 oct 2026 - 21:30

Cómo ver Rosario Central vs Huracán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de TV y streaming para ver Rosario Central vs Huracán en vivo se detallan a continuación. El partido se transmite por Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Rosario Central recibe a Huracán en un partido de Liga Profesional que llega en un momento de gran forma para el equipo conducido por Jorge Almirón.

Central viene de una racha positiva que incluye una victoria 2-3 ante Atlético Tucumán el 17 de octubre, consolidando su posición en lo más alto del Grupo B del Clausura. El equipo rosarino ha demostrado solidez tanto de local como de visitante en las últimas semanas.

Huracán, dirigido por Diego Martínez, llega con un panorama más irregular. El Globo acumula dos derrotas consecutivas ante Gimnasia LP y Barracas Central, aunque antes de esa racha mostró capacidad para sumar puntos importantes, incluyendo victorias sobre River Plate y Racing Club.

El historial reciente entre estos dos clubes favorece a Huracán, que ganó los últimos dos encuentros disputados en el estadio de Rosario Central. Ese antecedente le aporta confianza al visitante pese a la diferencia de forma actual.

Central necesita mantener el ritmo para no perder terreno en la pelea por el Clausura, mientras que el Globo buscará cortar su racha negativa y escalar posiciones en el Grupo B.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Jorge Almirón aún no confirmó el once titular de Rosario Central para este partido. No hay información disponible sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local, y se esperan novedades más cerca del inicio del encuentro.

Diego Martínez tampoco adelantó la formación de Huracán. Al igual que en el caso del local, no se registran bajas por lesión o suspensión confirmadas para el visitante. Los detalles del equipo se conocerán en la previa al partido.

Forma

Rosario Central llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota en ese período. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-3 ante Atlético Tucumán el 17 de octubre, y antes de eso goleó 5-0 a Independiente Rivadavia. En esa racha, Central marcó diez goles y concedió dos, mostrando una eficacia ofensiva notable.

Huracán, en cambio, registra tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimas cinco presentaciones. Cayó 1-2 ante Gimnasia LP en su partido más reciente y perdió 2-0 frente a Barracas Central antes de eso. Sus triunfos anteriores sobre River Plate y Racing Club muestran que el equipo tiene recursos, aunque la regularidad le ha faltado últimamente.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 12 de abril de 2026 en cancha de Huracán, con victoria del Globo 3-1 en Liga Profesional. En los últimos cinco enfrentamientos, Huracán suma tres victorias por una de Rosario Central, con un triunfo adicional del Globo en la Copa de la Liga Profesional de 2024. Central solo logró imponerse en octubre de 2023, cuando ganó 1-0 como local.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Rosario Central ocupa la primera posición, mientras que Huracán se encuentra séptimo. En el Apertura Grupo B, Central es cuarto y el Globo también figura séptimo.