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Liga Profesional - Jornada 14 25 oct 2026 - 18:15

Cómo ver River Plate vs Racing Club en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre River Plate y Racing Club se puede ver en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina. A continuación encontrás los detalles para acceder a la transmisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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River Plate recibe a Racing Club en un partido de Liga Profesional que llega en un momento muy distinto para cada equipo. Leonardo Ponzio conduce a un River que atraviesa uno de sus mejores tramos de la temporada, mientras que Sebastian Romero busca detener una racha que lo tiene contra las cuerdas.

El conjunto de Núñez viene de golear 3-0 a Belgrano en su última presentación liguera, un resultado que reflejó la solidez que viene mostrando el equipo en las últimas semanas. Con tres victorias en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional, River llega con confianza y como claro favorito ante su público.

Racing, en cambio, no pasa por su mejor momento. La derrota 0-2 ante Belgrano y la caída en Copa ante Boca Juniors dejaron al equipo de Romero con dudas defensivas que no han podido resolverse. Los de Avellaneda necesitan urgente una reacción.

El historial reciente no invita al optimismo para el visitante. River ganó el último enfrentamiento directo 2-0 en cancha de Racing, y su registro en los últimos cinco cruces entre ambos inclina la balanza claramente hacia el local.

En la tabla, River ocupa una posición que lo mantiene en la pelea por los primeros puestos del Clausura Grupo B, mientras que Racing se encuentra en la zona baja del mismo grupo, lo que convierte este partido en una obligación para los de Avellaneda si quieren no quedar definitivamente descolgados.

A continuación, toda la información sobre cómo ver River Plate vs Racing Club en vivo por TV y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Leonardo Ponzio no ha confirmado el once titular de River Plate y no hay información disponible sobre lesionados o suspendidos en el plantel local. Se esperan novedades más cerca del inicio del partido.

En el caso de Racing Club, Sebastian Romero tampoco ha dado a conocer el equipo ni informado bajas por lesión o sanción. Los detalles del plantel visitante se actualizarán a medida que se acerque el horario de inicio.

Forma

River Plate llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. El resultado más reciente fue la goleada 3-0 sobre Belgrano, y antes de eso cayeron 2-1 ante Huracán en su único tropiezo del período. En total, Ponzio suma ocho goles a favor y cinco en contra en esos cinco encuentros.

Racing Club registra dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos competitivos. Su presentación más reciente en Liga Profesional fue el empate 1-1 con Independiente, que siguió a la derrota 0-2 ante Belgrano. El equipo de Romero ganó de visitante ante Estudiantes de Río Cuarto por 1-2, aunque también cayó 2-3 ante Boca Juniors en Copa.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último antecedente entre estos clubes fue en abril de 2026, cuando River Plate venció 2-0 a Racing Club en condición de visitante en un partido de Liga Profesional. En los últimos cinco enfrentamientos, River acumula tres victorias frente a una de Racing, con River anotando nueve goles y recibiendo cinco en ese período.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, River Plate se ubica en la zona de arriba con posibilidades reales de pelear por los primeros lugares, mientras que Racing Club se encuentra en la parte baja de la misma tabla, lo que le da a este partido un carácter de urgencia para el visitante. En el Apertura Grupo B, River marcha segundo y Racing octavo.