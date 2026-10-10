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Liga Profesional - Jornada 12 10 oct 2026 - 20:30

Cómo ver River Plate vs Estudiantes de Rio Cuarto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre River Plate y Estudiantes de Río Cuarto se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrás los canales disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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River Plate recibe a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Monumental por la Liga Profesional, en un partido que tiene implicancias directas en la tabla del Clausura.

El Millonario llega al encuentro con Leonardo Ponzio al mando y con una racha positiva reciente en el torneo local. Tres victorias en sus últimos cuatro partidos de Liga Profesional le dan solidez y confianza al equipo antes de recibir a un rival que viene golpeado.

Estudiantes de Río Cuarto atraviesa un momento delicado. El equipo de Ruben Forestello no ha podido ganar en sus últimas cuatro presentaciones en el torneo y necesita urgentemente sumar puntos para alejarse de los puestos bajos de la tabla.

El Monumental fue escenario de momentos históricos recientemente. La institución vivió una jornada emotiva con la distinción a Lionel Messi como socio honorario del club tras su última actuación internacional en suelo argentino, lo que elevó aún más el vínculo simbólico entre el estadio y la historia del fútbol argentino.

Con River cómodo en la parte alta del Clausura y el visitante luchando por no hundirse en la clasificación, los tres puntos tienen un peso muy diferente para cada equipo. A continuación, todo lo que necesitás saber para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Leonardo Ponzio no ha confirmado el once titular de River Plate para este partido, y por el momento no hay información disponible sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local. Se esperan novedades más cerca del inicio del encuentro.

Del lado visitante, Ruben Forestello tampoco ha dado a conocer el equipo de Estudiantes de Río Cuarto. No hay bajas confirmadas ni sanciones registradas en el plantel. La información se actualizará a medida que se acerque el pitazo inicial.

Forma

River Plate llega con tres victorias, una derrota y un registro mixto en sus últimas cinco presentaciones entre Liga Profesional y Copa Sudamericana. En el torneo local, el Millonario viene de caer 2-1 ante Huracán, pero antes encadenó tres triunfos consecutivos, incluyendo un 3-1 sobre Independiente Rivadavia y un 1-2 ante Atlético Tucumán. En total, marcó ocho goles y recibió siete en ese período.

Estudiantes de Río Cuarto, en cambio, no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos en la Liga Profesional, con cuatro derrotas y un empate. Su resultado más reciente fue una caída 1-2 ante Racing Club, y antes había perdido 2-1 frente a Belgrano y 2-1 contra Instituto. El equipo convirtió apenas cuatro goles y recibió ocho en ese tramo, sin lograr mantener el arco en cero en ninguna ocasión.

Historial de Enfrentamientos Directos

El único antecedente registrado entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2026, cuando River Plate venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en un partido de Liga Profesional disputado como local para el conjunto de Río Cuarto. Ahora, la revancha se juega en el Monumental, con River como anfitrión.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, River Plate ocupa la décima posición mientras que Estudiantes de Río Cuarto se encuentra en el puesto 15, lo que sitúa al visitante en zona de dificultades. En el Apertura Grupo B, el contraste es aún mayor: River está segundo, en plena pelea por los primeros lugares, mientras que Estudiantes vuelve a aparecer último en la decimoquinta posición.