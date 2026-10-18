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Liga Profesional - Jornada 13 18 oct 2026 - 13:45

Cómo ver Racing Club vs Independiente en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Racing Club e Independiente se puede seguir en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina. A continuación encontrás los canales disponibles para no perderte el clásico.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Racing Club recibe a Independiente en un partido de Liga Profesional que llega en un momento complicado para el equipo local, que atraviesa una racha negativa y necesita puntos para alejarse de los puestos bajos de la tabla.

Sebastian Romero conduce a un Racing que viene de caer 0-2 ante Belgrano en su última salida en el torneo, resultado que profundizó la crisis en el club. Los de Avellaneda han perdido tres de sus últimos cinco partidos y muestran una fragilidad defensiva que preocupa.

Independiente, dirigido por Jadson Viera, llega con mayor estabilidad. El Rojo empató sin goles ante Talleres en su partido más reciente y acumula una campaña de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco presentaciones en Liga Profesional.

El historial reciente entre ambos equipos no arroja un dominador claro. El encuentro más reciente, disputado en abril de 2026, terminó 1-0 a favor de Independiente, aunque la serie de los últimos cinco cruces está equilibrada.

Racing juega en casa con la necesidad de revertir su situación en la tabla, mientras que Independiente buscará aprovechar la irregularidad del local para sumar en territorio visitante.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Sebastian Romero no ha confirmado el once titular de Racing Club para este partido. Por el momento no hay información disponible sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local, y se agregarán novedades a medida que se acerque el inicio del encuentro.

En cuanto a Independiente, Jadson Viera tampoco ha dado a conocer el equipo probable. No se registran bajas confirmadas por lesión o suspensión en el plantel visitante, y cualquier actualización será incorporada antes del pitazo inicial.

Forma

Racing Club llega al partido con un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competencias. Su resultado más reciente fue una derrota 0-2 ante Belgrano en Liga Profesional, y antes de eso cayeron 2-3 ante Boca Juniors en Copa. Su mejor resultado en ese tramo fue el triunfo 1-2 de visitante ante Estudiantes de Rio Cuarto. En total, el equipo de Romero anotó ocho goles y recibió ocho en esos cinco compromisos.

Independiente acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco presentaciones en Liga Profesional. El Rojo igualó 0-0 ante Talleres en su partido más reciente y antes sufrió una abultada derrota 1-4 ante Instituto. Entre sus resultados positivos se destacan los triunfos ante Union y Central Cordoba de Santiago, ambos de visitante. El equipo de Viera convirtió tres goles y recibió seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos clubes se disputó el 4 de abril de 2026 en Liga Profesional, con Independiente ganando 1-0 como local. En los últimos cinco cruces, Independiente acumula dos victorias frente a una de Racing, con dos partidos que terminaron en empate. La serie refleja una rivalidad pareja en la que ninguno de los dos equipos ha logrado imponerse con claridad.

Clasificación

En el Clausura, Racing Club ocupa el puesto 13 del Grupo B mientras que Independiente se ubica séptimo en el Grupo A. En el Apertura, Racing marcha octavo en el Grupo B e Independiente quinto en el Grupo A. La posición de Racing en el Clausura refleja la urgencia del local por sumar puntos y alejarse de la zona baja de la tabla.