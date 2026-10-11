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Liga Profesional - Jornada 12 11 oct 2026 - 18:15

Cómo ver Racing Club vs Belgrano en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Racing Club y Belgrano se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrás los detalles de cada plataforma para que no te pierdas ningún detalle del clásico.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Racing Club recibe a Belgrano en un partido de Liga Profesional que llega en un momento complicado para ambos equipos, aunque por razones bien distintas. Sebastián Romero conduce a un Racing que atraviesa una racha irregular, mientras que Ricardo Alberto Zielinsky lleva a un Belgrano que llega con otra dinámica y con el viento a favor.

Racing viene de ganar su último partido de liga ante Estudiantes de Río Cuarto, pero ese resultado no alcanza para ocultar una campaña con demasiados altibajos. La eliminación en Copa a manos de Boca Juniors, sumada a las derrotas previas ante Huracán y Atlético Tucumán, dejaron al equipo de Romero en una posición incómoda en la tabla del Clausura.

Como si los resultados no fueran suficiente presión, la Academia también enfrenta turbulencias fuera del campo. El experimentado defensor Marcos Rojo selló su regreso a Estudiantes de La Plata, su club de infancia, cerrando así su etapa en Racing. La salida de un referente del plantel agrega incertidumbre a un grupo que ya necesitaba estabilidad.

Belgrano, en cambio, llega en un momento más sólido. Zielinsky tiene a su equipo mostrando regularidad: el conjunto cordobés viene de vencer a Talleres en su último compromiso liguero y encadena una racha de resultados positivos que lo ubica en una posición cómoda en la tabla.

En el Clausura, Belgrano ocupa el segundo puesto del Grupo B, mientras que Racing se encuentra en la duodécima posición del mismo grupo. La distancia en la tabla le da al partido un peso diferente para cada equipo: Racing necesita sumar para no alejarse de los puestos de arriba, Belgrano para no soltar lo que ya construyó.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo por televisión y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Sebastián Romero no ha confirmado el once titular de Racing Club ni ha dado a conocer bajas por lesión o suspensión de cara a este partido. El cuerpo técnico dará a conocer las novedades del plantel a medida que se acerque el momento del partido.

En el caso de Belgrano, Ricardo Alberto Zielinsky tampoco ha revelado su alineación probable ni informado ausencias confirmadas. La información del equipo visitante se actualizará en cuanto esté disponible antes del inicio del encuentro.

Forma

Racing llega con un registro de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto en la Liga Profesional, aunque antes de eso cayó 3-2 ante Boca Juniors en Copa y también perdió con Huracán y Atlético Tucumán. En esos cinco partidos, el equipo de Romero marcó nueve goles y recibió nueve, lo que refleja una línea defensiva que concede demasiado.

Belgrano presenta una cara muy distinta: una victoria, tres empates y una sola derrota en sus últimos cinco partidos de liga. El conjunto de Zielinsky viene de ganar 1-0 ante Talleres en su último compromiso, y antes había superado 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto. Los cordobeses marcaron cinco goles y encajaron tres en ese tramo, con una solidez defensiva que contrasta con la fragilidad de su rival de turno.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre estos dos clubes fue un triunfo de Racing por 1-0 ante Belgrano en Copa, disputado en agosto de 2026. Si se amplía la mirada a los últimos cinco enfrentamientos, Racing acumula tres victorias frente a una de Belgrano, con un partido que terminó en empate 4-4. En total, los dos equipos sumaron 21 goles en esos cinco cruces, lo que habla de una historia de partidos con goles, aunque los resultados recientes muestran a Racing con ventaja en el historial directo.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Belgrano marcha segundo mientras Racing se ubica en el puesto 12. En el Apertura Grupo B, Racing ocupa la octava posición y Belgrano la quinta.