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Liga Profesional - Jornada 15 30 oct 2026 - 20:15

Cómo ver Racing Club vs Aldosivi en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Racing Club y Aldosivi se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrás los accesos a cada plataforma.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Racing Club recibe a Aldosivi en un partido de Liga Profesional donde ambos equipos llegan desde posiciones comprometidas en la tabla, aunque con dinámicas recientes muy distintas.

El equipo de Sebastián Romero atraviesa un momento irregular. Racing ganó apenas dos de sus últimos cinco partidos y viene de caer 1-0 ante River Plate en su más reciente presentación en el campeonato.

Aldosivi, dirigido por Javier Sanguinetti, no llega en mejor estado. El equipo marplatense perdió tres de sus últimos cinco encuentros en Liga Profesional y su racha reciente no genera demasiado optimismo de cara a este compromiso.

El historial entre ambos favorece claramente a Racing. Los de Avellaneda ganaron tres de los últimos cinco duelos directos, incluyendo una victoria 1-0 como local en octubre de 2025, y los números generales de esa serie inclinan la balanza hacia el conjunto local.

Con Racing necesitando sumar para salir de la zona baja del Clausura Grupo B y Aldosivi igualmente urgido de puntos, el partido no tiene margen para concesiones de ninguno de los dos lados.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo por TV y streaming online.

Noticias del equipo y escuadras

Sebastián Romero no ha confirmado el equipo titular de Racing Club para este partido. Por el momento no hay información disponible sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local, y los detalles se actualizarán cuando se acerque el inicio del encuentro.

En el caso de Aldosivi, Javier Sanguinetti tampoco ha dado a conocer novedades sobre bajas o sanciones. La situación del plantel visitante es igualmente incierta y se esperan confirmaciones más próximas al pitazo inicial.

Forma

Racing Club registra dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante River Plate en la Liga Profesional, y también cayó 0-2 frente a Belgrano en el mismo certamen. Su único triunfo destacado en el período fue un 1-2 ante Estudiantes de Río Cuarto como visitante. Romero's side sumó un empate 1-1 con Independiente y una caída 2-3 ante Boca Juniors en Copa.

Aldosivi acumula dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos de Liga Profesional. El equipo de Sanguinetti viene de ganar 1-0 ante Belgrano en su presentación más reciente, aunque antes había perdido 2-1 con Estudiantes de Río Cuarto, 1-3 ante Sarmiento y 1-0 frente a Huracán. Su otro resultado positivo en la serie fue un triunfo 1-0 sobre Atlético Tucumán.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos clubes fue en abril de 2026, cuando Aldosivi y Racing Club igualaron 1-1 en un partido de Liga Profesional disputado en cancha del equipo marplatense. En los últimos cinco duelos directos, Racing se impuso en tres ocasiones por una de Aldosivi, con un resultado adicional que también favoreció al conjunto de Avellaneda. La serie incluye dos goleadas 5-0 de Racing como local, ambas en 2022.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Racing ocupa la 13ª posición y Aldosivi la 14ª, lo que convierte este partido en un duelo directo entre dos equipos que necesitan puntos para alejarse de la parte baja de la tabla. En el Apertura Grupo B, Racing está octavo y Aldosivi decimocuarto, una diferencia que no cambia la urgencia para ninguno de los dos.