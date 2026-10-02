Newell's Old Boys vs Lanús: detalles del partido, canales, streaming en vivo, y más

Newell's Old Boys recibe a Lanús en un partido de la Liga Profesional argentina. El conjunto leproso busca consolidarse en su casa ante un rival que llega en un gran momento de forma. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga Profesional - Jornada 11 3 oct 2026 - 16:00

Cómo sintonizar el Newell's Old Boys vs Lanús

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Acerca del encuentro

Bajo la conducción de Frank Kudelka, Newell's viene de una racha irregular: dos victorias y tres empates en sus últimos cinco encuentros. El equipo rosarino no logra encadenar triunfos consecutivos, aunque suma puntos de manera constante.

Lanús, dirigido por Mauricio Pellegrino, atraviesa uno de sus mejores momentos en el torneo. El Granate ganó tres de sus últimos cinco partidos y llega con confianza tras vencer a Estudiantes en su presentación más reciente.

El historial reciente entre ambos pesa sobre este encuentro. Lanús goleó 5-0 a Newell's en marzo de este año, un resultado que los locales querrán borrar de la memoria con una actuación sólida en casa.

En la tabla del Clausura Grupo A, ambos equipos comparten la séptima posición, lo que le da a este duelo un valor directo en la lucha por escalar posiciones. Un triunfo puede cambiar el panorama para cualquiera de los dos.

Noticias de los equipos y escuadras

En Newell's Old Boys, Frank Kudelka conduce al equipo sin que se hayan reportado lesionados ni suspendidos en los datos disponibles. La alineación probable tampoco ha sido confirmada y se esperan novedades más cerca del inicio del partido.

En Lanús, Mauricio Pellegrino también llega sin bajas confirmadas ni sanciones registradas en la información disponible. El equipo titular se dará a conocer próximamente, una vez que el cuerpo técnico defina la formación.

Forma

Newell's Old Boys registra en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional un balance de dos victorias, tres empates y ninguna derrota. Su resultado más reciente fue un triunfo 0-1 ante Platense, mientras que antes había igualado 1-1 con Vélez Sarsfield. En ese tramo, el equipo de Kudelka marcó cinco goles y no recibió ninguno en los dos partidos que ganó.

Lanús llega con tres victorias, un empate y una sola derrota en sus últimas cinco presentaciones. El Granate venció 2-1 a Estudiantes en su partido más reciente y también se impuso 0-3 ante Deportivo Riestra. Su única caída en ese período fue ante Boca Juniors por 1-0.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre estos equipos fue la contundente victoria de Lanús por 5-0 sobre Newell's Old Boys en marzo de 2026, jugado como local por el Granate en la Liga Profesional. Antes de esa goleada, Newell's había ganado 2-1 como local en octubre de 2024, también por Liga Profesional. En los cinco encuentros registrados, Lanús acumula tres victorias, Newell's dos, con un saldo de goles ampliamente favorable al conjunto del sur del conurbano.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Newell's Old Boys y Lanús comparten la séptima posición, lo que convierte este duelo en un choque directo entre dos equipos que necesitan sumar para alejarse de la zona media de la tabla. En el Apertura Grupo A, Lanús marcha quinto mientras que Newell's se ubica decimocuarto, una diferencia que refleja el mejor rendimiento reciente del visitante en ese certamen.