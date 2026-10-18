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Liga Profesional
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Newell's Old Boys vs Central Cordoba de Santiago hoy: previa del partido, canales, streaming en vivo, hora de inicio y más

Newell's Old Boys vs Central Cordoba de Santiago
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GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga Profesional entre Newell's Old Boys y Central Cordoba de Santiago hoy. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Newell's Old Boys recibe a Central Córdoba de Santiago en un partido de la Liga Profesional que llega en un momento delicado para ambos equipos. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Cómo sintonizar el Newell's Old Boys vs Central Cordoba de Santiago

El partido se puede ver en vivo por TNT Sports Argentina y Max Argentina.

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Acerca del encuentro

El equipo de Frank Kudelka atraviesa una racha irregular. La Lepra no gana desde su victoria ante Platense y viene de caer 1-0 frente a Gimnasia Mendoza, resultado que profundizó las dudas sobre su capacidad para sostener el rendimiento en casa.

Central Córdoba, dirigido por Sebastián Domínguez, llega con una situación aún más comprometida. El Ferroviario sumó tres empates en sus últimos tres partidos, pero no pudo evitar las derrotas ante Boca Juniors e Independiente que marcan el tono de su campaña.

Los visitantes tienen en el empate su sello más reciente: igualaron 2-2 con Estudiantes en su último partido, un resultado que al menos frenó la sangría de puntos pero que no despeja las dudas sobre su solidez defensiva.

El historial reciente entre estos clubes no favorece a ninguno de forma contundente, aunque los antecedentes más recientes apuntan a partidos disputados y con goles.

Noticias de los equipos y escuadras

Newell's Old Boys contra Central Cordoba de Santiago alineaciones probables

Manager

  • F. Kudelka

Frank Kudelka conduce a Newell's Old Boys sin novedades confirmadas sobre bajas por lesión o suspensión en este momento. El cuerpo técnico no ha dado a conocer el once probable, y los detalles del equipo se actualizarán cuando estén disponibles.

En el caso de Central Córdoba de Santiago, Sebastián Domínguez tampoco cuenta con información confirmada sobre lesionados o suspendidos. Las novedades del plantel visitante se incorporarán a medida que se acerque el inicio del partido.

Forma

NEW

NEW - Formulario

ROS
D1-1
SAR
D1-1
CAP
W0-1
LAN
D0-0
GIM
L1-0
Gol marcado (encajado)
3/3
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CEC

CEC - Formulario

IND
L0-1
BOC
L3-1
DEY
D2-2
DER
D1-1
EST
D2-2
Gol marcado (encajado)
6/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Newell's Old Boys llega con un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante Gimnasia Mendoza, y en ese tramo también igualaron sin goles con Lanús y 1-1 con Vélez Sarsfield. La Lepra marcó tres goles y recibió tres en esos cinco encuentros, una estadística que refleja un equipo sin claridad en ninguna de las dos áreas.

Central Córdoba acumula tres empates y dos derrotas en sus últimas cinco presentaciones. El Ferroviario igualó 2-2 con Estudiantes en su partido más reciente, aunque también cayó 3-1 ante Boca Juniors. En total, marcó seis goles y encajó ocho en ese período, lo que expone una línea defensiva que no ha logrado estabilizarse.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Newell's Old BoysEmpateCentral Cordoba de Santiago
1
1
3
Liga Profesional
Central Cordoba de Santiago badge
Central Cordoba de Santiago
CEC
1
Newell's Old Boys badge
Newell's Old Boys
NEW
3
F
Liga Profesional
Newell's Old Boys badge
Newell's Old Boys
NEW
1
Central Cordoba de Santiago badge
Central Cordoba de Santiago
CEC
1
F
Liga Profesional
Central Cordoba de Santiago badge
Central Cordoba de Santiago
CEC
2
Newell's Old Boys badge
Newell's Old Boys
NEW
0
F
Liga Profesional
Newell's Old Boys badge
Newell's Old Boys
NEW
2
Central Cordoba de Santiago badge
Central Cordoba de Santiago
CEC
3
F
Copa
Central Cordoba de Santiago badge
Central Cordoba de Santiago
CEC
0
Newell's Old Boys badge
Newell's Old Boys
NEW
0
F
6Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El antecedente más reciente entre estos clubes fue en abril de 2026, cuando Central Córdoba como local perdió 1-3 ante Newell's Old Boys en la Liga Profesional. En los últimos cinco enfrentamientos, Newell's suma dos victorias, Central Córdoba dos, y un partido terminó igualado, lo que muestra una historia equilibrada entre ambos con resultados que han ido en todas las direcciones.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Newell's ocupa una posición de mitad de tabla mientras Central Córdoba se encuentra en la zona baja, lo que convierte este partido en un duelo con implicancias directas para ambos en su intento de alejarse de los puestos comprometidos. En el Apertura Grupo A, la situación se invierte levemente, aunque ninguno de los dos equipos está en condiciones de descuidar puntos en ninguno de los dos torneos.

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