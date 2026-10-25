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Premier League - Jornada 8 25 oct 2026 - 10:00 Old Trafford

Cómo ver Manchester United vs Bournemouth en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Manchester United vs Bournemouth se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. Accede al partido mediante el enlace de la plataforma disponible más abajo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Manchester United recibe al Bournemouth en Old Trafford en un partido de Premier League que llega en un momento crítico para los locales. Michael Carrick necesita una victoria urgente para aliviar la presión que se ha acumulado sobre su cargo tras un inicio de temporada alarmante.

Los Red Devils atraviesan su peor arranque liguero en cuatro décadas, con apenas una victoria en siete jornadas de Premier League. La derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League agravó aún más la situación, con jugadores como Bruno Fernandes criticando públicamente la táctica del entrenador y Lisandro Martínez apuntando al director técnico Jason Wilcox.

El ambiente interno en Carrington es tenso. Fuentes cercanas a los candidatos para sustituir a Carrick describen un vestuario «fuera de control», con jugadores que «hablan demasiado» y una falta evidente de disciplina. Nombres como Julian Nagelsmann y Eddie Howe figuran en la agenda del club.

El Bournemouth llega a Old Trafford en un estado muy diferente. Los Cherries vienen de golear 3-0 al AC Milán en la Europa League y de imponerse 2-0 al Sunderland en liga, lo que refleja una solidez que contrasta con el caos del equipo local.

El técnico del Bournemouth, Marco Rose, ha construido un equipo con confianza y regularidad en los últimos resultados. Evanilson y Justin Kluivert serán las referencias ofensivas de un conjunto que ha demostrado capacidad para dañar a los grandes.

Para el United, no hay margen de error. Una nueva derrota doméstica podría obligar a la directiva a tomar decisiones antes de que la situación se vuelva irreversible.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Michael Carrick no podrá contar con Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte, Luke Shaw ni Kobbie Mainoo por lesión. El once probable del United contempla a Senne Lammens bajo palos, con Harry Maguire, Leny Yoro, Diogo Dalot y Noussair Mazraoui en defensa, y Bruno Fernandes, Youri Tielemans, Carlos Baleba y Andrey Santos en el centro del campo, con Amad Diallo y Bryan Mbeumo como referencias ofensivas.

El Bournemouth de Marco Rose llega con las bajas de Julian Araujo, Alex Scott y Alex Toth. El once previsto sitúa a Djordje Petrovic en portería, con Adrien Truffert, Antonio Silva, James Hill y Adam Smith en defensa, Tyler Adams, Lewis Cook y Marcus Tavernier en el mediocampo, y Rayan, Justin Kluivert y Evanilson formando el ataque.

Forma

El Manchester United acumula un registro de cero victorias, tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El conjunto de Carrick no ha ganado ninguno de sus cinco encuentros más recientes, con la derrota más reciente siendo la caída por 4-1 ante el Como en la Champions League. Antes de eso, los Red Devils empataron 1-1 ante el Leeds en liga. En total, el United ha marcado cinco goles y encajado ocho en ese tramo.

El Bournemouth presenta un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los de Rose vienen de golear 3-0 al AC Milán en Europa y de ganar 2-0 al Sunderland en Premier League. Su única mancha reciente es la goleada encajada ante el Chelsea por 5-1. En cinco partidos, los Cherries han anotado nueve goles y recibido siete.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue el empate 2-2 en Bournemouth el 20 de marzo de 2026 en Premier League. En los cinco últimos duelos, el historial refleja un partido con victoria del United, dos empates y dos victorias del Bournemouth, con encuentros especialmente abiertos: el 4-4 en Old Trafford en diciembre de 2025 y el 0-3 que los Cherries firmaron en Mánchester en diciembre de 2024 son los resultados más llamativos.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Manchester United ocupa el puesto 15 y el Bournemouth el 17. Ambos equipos se encuentran en la parte baja de la tabla, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo con implicaciones inmediatas para alejarse de los puestos de descenso.