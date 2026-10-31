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Premier League - Jornada 9 31 oct 2026 - 11:00 Etihad Stadium

Cómo ver Manchester City vs Brighton en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Manchester City vs Brighton de la Premier League se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación encontrarás el enlace para acceder al streaming en vivo del partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Etihad Stadium acoge este sábado el reencuentro entre Manchester City y Brighton en la Premier League, apenas días después de que ambos equipos se midieran en la misma cancha en la Carabao Cup. El City avanzó a los cuartos de final de esa competición tras imponerse 4-3 en la tanda de penaltis, luego de un empate 2-2 en el tiempo reglamentario.

Enzo Maresca devuelve al equipo titular a sus habituales, con Erling Haaland de vuelta al once después de ser preservado para el duelo copero. El noruego, figura indiscutible del ataque citizen, es la gran amenaza para una defensa visitante que ya sufrió en el partido de Copa.

El City llega al partido liderando la Premier League, con una campaña que combina solidez defensiva y capacidad goleadora. Sin embargo, la derrota ante el Aston Villa en la jornada anterior recordó que el equipo no es invulnerable, especialmente en el plano doméstico.

Brighton, tercero en la tabla, llega con ambiciones propias. Fabian Hürzeler ha construido un equipo que presiona con intensidad y genera ocasiones en abundancia. El técnico alemán sabe que sus hombres pueden competir de tú a tú con cualquier rival, como demostraron en la Copa.

Maresca reconoció públicamente que los Seagulls son un rival incómodo: un equipo que ataca desde el primer minuto, que juega hombre a hombre y que ha demostrado ser capaz de marcar tres, cuatro o cinco goles en un mismo partido esta temporada.

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Noticias del equipo y escuadras

Por parte del Manchester City, Enzo Maresca cuenta con una alineación probable que incluye a Gianluigi Donnarumma bajo palos, con una defensa formada por Gvardiol, Guehi, Dias y Khusanov. El centro del campo apunta a Fernández, Ndiaye y Bouaddi, mientras que Doku, Anderson y Haaland formarían el tridente ofensivo. Antoine Semenyo figura como baja por lesión.

En el bando visitante, Fabian Hürzeler no podrá contar con Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Zadok Yohanna ni Pascal Struijk, todos fuera por lesión. El once probable de Brighton incluye a Verbruggen en portería, con Dunk, Kadioglu, Vuskovic y Boscagli en defensa, y Gross, De Cuyper, Ayari, Andres y Gómez en el mediocampo, con Kostoulas como referencia ofensiva.

Forma

El Manchester City llega con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el triunfo en la Carabao Cup ante Brighton (2-2, victoria en penaltis), precedido por una derrota ante el Aston Villa por 2-1 en la Premier League. El City también venció al AEK Atenas por 5-1 en la Champions League y al Ipswich por 3-2 en liga, aunque cayó ante el PSG por 4-2 en Europa. En total, el equipo de Maresca ha marcado 13 goles y encajado 10 en ese tramo.

Brighton acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Tras la eliminación en Copa ante el City, los Seagulls cayeron ante el Liverpool por 2-0 en la Premier League. Su mejor resultado reciente fue la goleada al Crystal Palace por 5-0 en liga. El equipo de Hürzeler ha anotado 11 goles y recibido 4 en ese período, con una racha que combina solidez defensiva en sus victorias y vulnerabilidad ante los grandes rivales.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue el empate 2-2 en la Carabao Cup el 28 de octubre de 2026, con el City avanzando en la tanda de penaltis. En los últimos cinco precedentes, Brighton ha ganado dos veces, el City una, y se han registrado dos empates. Los Seagulls se impusieron en los dos últimos duelos en liga antes de la Copa, con victorias por 2-1 tanto en agosto de 2025 como en noviembre de 2024.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, el Manchester City ocupa la primera posición, mientras que Brighton se sitúa tercero. Ambos equipos llegan al partido separados por dos puestos en la clasificación, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre dos de los conjuntos más en forma de la competición.