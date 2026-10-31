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Manchester City vs Brighton: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Manchester City vs Brighton
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Brighton
Premier League

Cómo ver el partido de Premier League entre Manchester City y Brighton, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Premier League - Jornada 9
Etihad Stadium

Cómo ver Manchester City vs Brighton en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Manchester City vs Brighton de la Premier League se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación encontrarás el enlace para acceder al streaming en vivo del partido.

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El Etihad Stadium acoge este sábado el reencuentro entre Manchester City y Brighton en la Premier League, apenas días después de que ambos equipos se midieran en la misma cancha en la Carabao Cup. El City avanzó a los cuartos de final de esa competición tras imponerse 4-3 en la tanda de penaltis, luego de un empate 2-2 en el tiempo reglamentario.

Enzo Maresca devuelve al equipo titular a sus habituales, con Erling Haaland de vuelta al once después de ser preservado para el duelo copero. El noruego, figura indiscutible del ataque citizen, es la gran amenaza para una defensa visitante que ya sufrió en el partido de Copa.

El City llega al partido liderando la Premier League, con una campaña que combina solidez defensiva y capacidad goleadora. Sin embargo, la derrota ante el Aston Villa en la jornada anterior recordó que el equipo no es invulnerable, especialmente en el plano doméstico.

Brighton, tercero en la tabla, llega con ambiciones propias. Fabian Hürzeler ha construido un equipo que presiona con intensidad y genera ocasiones en abundancia. El técnico alemán sabe que sus hombres pueden competir de tú a tú con cualquier rival, como demostraron en la Copa.

Maresca reconoció públicamente que los Seagulls son un rival incómodo: un equipo que ataca desde el primer minuto, que juega hombre a hombre y que ha demostrado ser capaz de marcar tres, cuatro o cinco goles en un mismo partido esta temporada.

Para saber cómo seguir este partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de televisión y opciones de streaming disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Manchester City contra Brighton alineaciones probables

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formación
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
G. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasA. KhusanovA. KhusanovJ. DokuJ. DokuEnzo FernándezEnzo FernándezI. NdiayeI. NdiayeA. BouaddiA. BouaddiE. AndersonE. AndersonE. HaalandE. HaalandB. VerbruggenB. VerbruggenL. DunkL. DunkF. KadiogluF. KadiogluL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliC. AndresC. AndresP. GrossP. GrossM. De CuyperM. De CuyperY. AyariY. AyariDiego GómezDiego GómezC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
Manchester City

Once inicial

Brighton

Manager

  • E. Maresca
  • Fabian Hürzeler

Por parte del Manchester City, Enzo Maresca cuenta con una alineación probable que incluye a Gianluigi Donnarumma bajo palos, con una defensa formada por Gvardiol, Guehi, Dias y Khusanov. El centro del campo apunta a Fernández, Ndiaye y Bouaddi, mientras que Doku, Anderson y Haaland formarían el tridente ofensivo. Antoine Semenyo figura como baja por lesión.

En el bando visitante, Fabian Hürzeler no podrá contar con Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Zadok Yohanna ni Pascal Struijk, todos fuera por lesión. El once probable de Brighton incluye a Verbruggen en portería, con Dunk, Kadioglu, Vuskovic y Boscagli en defensa, y Gross, De Cuyper, Ayari, Andres y Gómez en el mediocampo, con Kostoulas como referencia ofensiva.

Forma

MCI

MCI - Formulario

PSG
L2-4
IPS
W3-2
AEK
W5-1
AVL
L2-1
BHA
W2-2
Gol marcado (encajado)
13/11
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
BHA

BHA - Formulario

KZA
W4-0
CRY
W5-0
JAB
D0-0
LIV
L2-0
MCI
L2-2
Gol marcado (encajado)
11/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Manchester City llega con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el triunfo en la Carabao Cup ante Brighton (2-2, victoria en penaltis), precedido por una derrota ante el Aston Villa por 2-1 en la Premier League. El City también venció al AEK Atenas por 5-1 en la Champions League y al Ipswich por 3-2 en liga, aunque cayó ante el PSG por 4-2 en Europa. En total, el equipo de Maresca ha marcado 13 goles y encajado 10 en ese tramo.

Brighton acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Tras la eliminación en Copa ante el City, los Seagulls cayeron ante el Liverpool por 2-0 en la Premier League. Su mejor resultado reciente fue la goleada al Crystal Palace por 5-0 en liga. El equipo de Hürzeler ha anotado 11 goles y recibido 4 en ese período, con una racha que combina solidez defensiva en sus victorias y vulnerabilidad ante los grandes rivales.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Manchester CityEmpateBrighton
1
2
2
Carabao Cup
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brighton badge
Brighton
BHA
2
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Brighton badge
Brighton
BHA
1
F
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brighton badge
Brighton
BHA
2
F
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
F
7Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron5/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue el empate 2-2 en la Carabao Cup el 28 de octubre de 2026, con el City avanzando en la tanda de penaltis. En los últimos cinco precedentes, Brighton ha ganado dos veces, el City una, y se han registrado dos empates. Los Seagulls se impusieron en los dos últimos duelos en liga antes de la Copa, con victorias por 2-1 tanto en agosto de 2025 como en noviembre de 2024.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
L
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
W
W
W
L
W
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
L
W
W
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
W
W
L
W
D
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
L
W
W
L
D
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
D
L
D
W
D
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
D
D
L
D
W
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
W
L
L
W
L
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
W
W
D
W
L
10
HullHullHUL
824298+110
D
L
D
L
D
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
L
L
D
W
D
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
D
L
W
L
W
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
W
W
L
L
D
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
W
W
D
L
D
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
W
W
L
D
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
L
D
D
D
L
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
L
L
W
D
L
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
L
L
L
W
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
L
L
W
W
L
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
D
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la tabla de la Premier League, el Manchester City ocupa la primera posición, mientras que Brighton se sitúa tercero. Ambos equipos llegan al partido separados por dos puestos en la clasificación, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre dos de los conjuntos más en forma de la competición.

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