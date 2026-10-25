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Premier League - Jornada 8 25 oct 2026 - 10:00 Anfield

Cómo ver Liverpool vs Brighton en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Liverpool vs Brighton se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. Accede a la plataforma para seguir el partido en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Liverpool recibe a Brighton en Anfield en la jornada ocho de la Premier League, con los dos equipos separados por apenas dos posiciones en la tabla pero con dinámicas muy distintas en las últimas semanas.

Andoni Iraola llega a este partido con una plantilla mermada por las lesiones. Los Reds han sido irregulares en liga, pero en Europa presentan su mejor versión: ganaron sus tres primeros partidos de Champions League, incluida una remontada espectacular ante el Villarreal por 4-3, en la que Alexis Mac Allister, Ronald Araujo y Florian Wirtz marcaron después de ir perdiendo por dos goles.

Araujo, precisamente, atraviesa un momento personal y deportivo especialmente significativo. El defensa uruguayo habló públicamente sobre la crisis de salud mental que vivió la temporada pasada y que le llevó a alejarse temporalmente del fútbol. Ahora disfruta de su cesión en Merseyside con una sonrisa que se nota sobre el césped.

Brighton llega a Anfield tercero en la clasificación, por encima de su rival de esta tarde. Fabian Hürzeler ha construido un equipo sólido y valiente: ganaron 3-0 en el Emirates y aplastaron al Crystal Palace por 5-0 el fin de semana pasado. El único lunar reciente fue el empate sin goles ante el Jablonec en la Conference League, un resultado que el técnico alemán atribuyó a la falta de precisión de su equipo rotado.

El nombre propio en el Brighton es Diego Gómez. El mediocampista paraguayo se ha convertido en uno de los jugadores más llamativos de la Premier League con actuaciones que incluyen un lob de 51 metros ante el Palace que dio la vuelta al mundo.

Hürzeler, por su parte, ha tenido que responder esta semana a los rumores que le vinculan con el Manchester United, donde Michael Carrick atraviesa una racha de siete partidos sin ganar. El técnico fue claro: está comprometido con Brighton hasta 2029 y no tiene tiempo para distracciones cuando su equipo juega cada tres días.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, la hora de inicio y las últimas novedades de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Andoni Iraola no podrá contar con Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong ni Dominik Szoboszlai por lesión. El once proyectado de Liverpool incluye a Alisson Becker bajo palos, una defensa formada por Virgil van Dijk, Ronald Araujo y Milos Kerkez, con Jeremy Jacquet, Alexis Mac Allister, Rio Ngumoha y Ryan Gravenberch en el centro del campo, y Bradley Barcola, Florian Wirtz y Alexander Isak en ataque.

Fabian Hürzeler también gestiona varias bajas: Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer, Yankuba Minteh y Zadok Yohanna están descartados por lesión. El once probable de Brighton apunta a Bart Verbruggen en portería, con Olivier Boscagli, Luka Vuskovic, Ferdi Kadioglu, Lewis Dunk y Maxim De Cuyper en defensa, Pascal Gross, Chema Andres y Yasin Ayari en el mediocampo, y Diego Gómez junto a Charalampos Kostoulas en ataque.

Forma

Liverpool llega con un registro de tres victorias, ningún empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la victoria por 4-3 ante el Villarreal en Champions League, remontando un marcador adverso de dos goles. Antes de eso, ganaron 2-1 al Brentford en la Premier League y golearon al LASK por 6-3 en Europa. La única derrota en ese tramo fue la caída por 3-0 ante el Manchester City en liga.

Brighton presenta un rendimiento aún más consistente: tres victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue el 0-0 ante el Jablonec en la Conference League, que interrumpió una racha de cuatro victorias consecutivas. Entre ellas destaca el 5-0 al Crystal Palace en la jornada anterior y el 3-0 en el Emirates contra el Arsenal. Los de Hürzeler han mantenido la portería a cero en cuatro de esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 21 de marzo de 2026 en la Premier League, con victoria del Brighton por 2-1 en el American Express Community Stadium. En los cinco últimos enfrentamientos, Liverpool acumula tres victorias frente a dos del Brighton, con un balance de goles favorable a los Reds. Liverpool ganó 3-0 en la FA Cup en febrero de 2026, venció 2-0 en Anfield en diciembre de 2025 y también se impuso 2-1 en noviembre de 2024. Brighton, además del triunfo de marzo, ganó 3-2 en casa en mayo de 2025.

Clasificación

En la Premier League, Liverpool ocupa el quinto puesto mientras que Brighton es tercero, lo que significa que los visitantes llegan a Anfield por encima de su rival en la clasificación en la jornada ocho.