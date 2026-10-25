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Liverpool vs Brighton: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Liverpool vs Brighton
Liverpool
Brighton
Premier League

Cómo ver el partido de Premier League entre Liverpool y Brighton, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Premier League - Jornada 8
Anfield

Cómo ver Liverpool vs Brighton en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Liverpool vs Brighton se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. Accede a la plataforma para seguir el partido en streaming.

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Liverpool recibe a Brighton en Anfield en la jornada ocho de la Premier League, con los dos equipos separados por apenas dos posiciones en la tabla pero con dinámicas muy distintas en las últimas semanas.

Andoni Iraola llega a este partido con una plantilla mermada por las lesiones. Los Reds han sido irregulares en liga, pero en Europa presentan su mejor versión: ganaron sus tres primeros partidos de Champions League, incluida una remontada espectacular ante el Villarreal por 4-3, en la que Alexis Mac Allister, Ronald Araujo y Florian Wirtz marcaron después de ir perdiendo por dos goles.

Araujo, precisamente, atraviesa un momento personal y deportivo especialmente significativo. El defensa uruguayo habló públicamente sobre la crisis de salud mental que vivió la temporada pasada y que le llevó a alejarse temporalmente del fútbol. Ahora disfruta de su cesión en Merseyside con una sonrisa que se nota sobre el césped.

Brighton llega a Anfield tercero en la clasificación, por encima de su rival de esta tarde. Fabian Hürzeler ha construido un equipo sólido y valiente: ganaron 3-0 en el Emirates y aplastaron al Crystal Palace por 5-0 el fin de semana pasado. El único lunar reciente fue el empate sin goles ante el Jablonec en la Conference League, un resultado que el técnico alemán atribuyó a la falta de precisión de su equipo rotado.

El nombre propio en el Brighton es Diego Gómez. El mediocampista paraguayo se ha convertido en uno de los jugadores más llamativos de la Premier League con actuaciones que incluyen un lob de 51 metros ante el Palace que dio la vuelta al mundo.

Hürzeler, por su parte, ha tenido que responder esta semana a los rumores que le vinculan con el Manchester United, donde Michael Carrick atraviesa una racha de siete partidos sin ganar. El técnico fue claro: está comprometido con Brighton hasta 2029 y no tiene tiempo para distracciones cuando su equipo juega cada tres días.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, la hora de inicio y las últimas novedades de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Liverpool contra Brighton alineaciones probables

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
page.match.formation.title
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkRonald AraújoRonald AraújoM. KerkezM. KerkezJ. JacquetJ. JacquetA. Mac AllisterA. Mac AllisterR. NgumohaR. NgumohaR. GravenberchR. GravenberchB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzA. IsakA. IsakB. VerbruggenB. VerbruggenO. BoscagliO. BoscagliL. VuskovicL. VuskovicF. KadiogluF. KadiogluL. DunkL. DunkC. AndresC. AndresM. De CuyperM. De CuyperP. GrossP. GrossY. AyariY. AyariDiego GómezDiego GómezC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
Liverpool

Once inicial

Brighton

Manager

  • A. Iraola
  • Fabian Hürzeler

Andoni Iraola no podrá contar con Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong ni Dominik Szoboszlai por lesión. El once proyectado de Liverpool incluye a Alisson Becker bajo palos, una defensa formada por Virgil van Dijk, Ronald Araujo y Milos Kerkez, con Jeremy Jacquet, Alexis Mac Allister, Rio Ngumoha y Ryan Gravenberch en el centro del campo, y Bradley Barcola, Florian Wirtz y Alexander Isak en ataque.

Fabian Hürzeler también gestiona varias bajas: Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer, Yankuba Minteh y Zadok Yohanna están descartados por lesión. El once probable de Brighton apunta a Bart Verbruggen en portería, con Olivier Boscagli, Luka Vuskovic, Ferdi Kadioglu, Lewis Dunk y Maxim De Cuyper en defensa, Pascal Gross, Chema Andres y Yasin Ayari en el mediocampo, y Diego Gómez junto a Charalampos Kostoulas en ataque.

Forma

LIV

LIV - Formulario

BOU
W0-1
MCI
L0-3
LAS
W3-6
BRE
W1-2
VIL
W4-3
Gol marcado (encajado)
13/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BHA

BHA - Formulario

ARS
W3-0
SUN
W0-2
KZA
W4-0
CRY
W5-0
JAB
D0-0
Gol marcado (encajado)
14/0
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
0/5

Liverpool llega con un registro de tres victorias, ningún empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la victoria por 4-3 ante el Villarreal en Champions League, remontando un marcador adverso de dos goles. Antes de eso, ganaron 2-1 al Brentford en la Premier League y golearon al LASK por 6-3 en Europa. La única derrota en ese tramo fue la caída por 3-0 ante el Manchester City en liga.

Brighton presenta un rendimiento aún más consistente: tres victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue el 0-0 ante el Jablonec en la Conference League, que interrumpió una racha de cuatro victorias consecutivas. Entre ellas destaca el 5-0 al Crystal Palace en la jornada anterior y el 3-0 en el Emirates contra el Arsenal. Los de Hürzeler han mantenido la portería a cero en cuatro de esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LiverpoolEmpateBrighton
3
0
2
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
F
Copa
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Brighton badge
Brighton
BHA
0
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
F
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
1
F
10Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 21 de marzo de 2026 en la Premier League, con victoria del Brighton por 2-1 en el American Express Community Stadium. En los cinco últimos enfrentamientos, Liverpool acumula tres victorias frente a dos del Brighton, con un balance de goles favorable a los Reds. Liverpool ganó 3-0 en la FA Cup en febrero de 2026, venció 2-0 en Anfield en diciembre de 2025 y también se impuso 2-1 en noviembre de 2024. Brighton, además del triunfo de marzo, ganó 3-2 en casa en mayo de 2025.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
L
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
W
W
W
L
W
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
W
W
W
W
D
4
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
L
W
W
L
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
W
L
W
D
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
W
W
D
W
L
7
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
L
D
W
D
D
8
LeedsLeedsLEE
724196+310
D
L
D
W
D
9
EvertonEvertonEVE
824289-110
L
L
D
W
D
10
IpswichIpswichIPS
83141216-410
D
L
W
L
W
11
HullHullHUL
723287+19
L
D
L
D
D
12
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
W
W
D
L
D
13
FulhamFulhamFUL
8224810-28
W
W
L
D
D
14
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
L
L
W
L
D
15
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
L
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
L
W
D
L
W
17
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
W
L
L
D
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
L
L
L
W
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
L
L
W
W
L
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la Premier League, Liverpool ocupa el quinto puesto mientras que Brighton es tercero, lo que significa que los visitantes llegan a Anfield por encima de su rival en la clasificación en la jornada ocho.

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