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Primera División - Jornada 11 31 oct 2026 - 09:00 Estadio Ciudad de Valencia

Cómo ver Levante vs Atlético Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Levante y Atlético de Madrid se puede ver en directo a través de DIRECTV Sports Argentina. Las opciones de televisión y streaming disponibles se indican a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Atlético de Madrid visita el Estadio Ciudad de Valencia para medirse al Levante en un partido de la Primera División. Los rojiblancos llegan como uno de los equipos más en forma del campeonato, con la mirada puesta en seguir presionando al líder.

Diego Simeone dirige un equipo que marcha segundo en la clasificación, a tan solo dos puntos del Barcelona. La victoria sobre el Deportivo de A Coruña la semana pasada consolidó esa posición y reforzó la moral del grupo, con Julián Álvarez como figura central tras encadenar dos goles en dos partidos consecutivos.

El delantero argentino atraviesa además un momento personal delicado. Después de meses de silbidos en el Metropolitano por sus declaraciones sobre el Barcelona durante el Mundial 2026, Álvarez pidió perdón públicamente a la afición tras marcar ante el Deportivo. Simeone respaldó el gesto de su jugador y lo calificó como un acto de humildad.

El Levante, por su parte, afronta este partido desde una posición muy diferente en la tabla. Luis Castro prepara a su equipo con bajas importantes y sin la regularidad que necesitaría para aspirar a algo más que mantenerse en la zona media. En sus últimos cinco partidos han ganado uno, empatado dos y perdido dos.

El Estadio Ciudad de Valencia será el escenario de un duelo entre un equipo que pelea por el título y otro que busca estabilidad. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El Levante de Luis Castro presenta tres bajas confirmadas para este partido: Enzo Bardeli, Adrián De La Fuente y Roger Brugué no estarán disponibles. El once probable de los granotas incluye a Mathew Ryan bajo palos, con una defensa formada por Ifeanyi Ndukwe, Nacho Pérez, Aissa Mandi y Manuel Sánchez, y una línea de ataque encabezada por Petar Ratkov e Ivan Romero.

El Atlético de Madrid viaja a Valencia sin Koke, Cristian Romero ni Johnny Cardoso, todos ellos en la enfermería. Simeone podría alinear a Jan Oblak en portería, con un once que incluye a Álex Grimaldo, David Hancko, Marcos Llorente y Marc Pubill en defensa, y a Alejandro Baena, Ademola Lookman, Kang-In Lee, Morten Hjulmand y Pablo Barrios apoyando a Julián Álvarez en ataque.

Forma

El Levante llega a este partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 ante la Real Sociedad el 25 de octubre, mientras que su única victoria en ese tramo llegó frente al Athletic Club por 3-1. En total, el conjunto valenciano ha marcado diez goles y encajado ocho en esos cinco partidos.

El Atlético de Madrid presenta cuatro victorias y un empate en sus últimas cinco salidas. El punto más reciente llegó en la Champions League ante el VfB Stuttgart con un 1-1, y antes de eso derrotaron al Deportivo de A Coruña 1-0 en LaLiga y al Manchester United 2-0 en Europa. Los rojiblancos han anotado seis goles y solo han encajado dos en ese periodo, lo que refleja la solidez defensiva que caracteriza al equipo de Simeone.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 31 de enero de 2026 en el Estadio Ciudad de Valencia, con un empate 0-0 en LaLiga. En los cinco últimos duelos registrados, el Atlético de Madrid ha ganado en tres ocasiones, mientras que Levante no ha logrado imponerse en ninguno de ellos, con un empate completando el historial reciente.

Clasificación

En la clasificación de la Primera División, el Atlético de Madrid ocupa la segunda posición, inmerso en la lucha por el título, mientras que el Levante se sitúa decimocuarto, en plena zona de peligro y necesitado de puntos para alejarse de los puestos de descenso.