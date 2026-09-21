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Liga Profesional - Jornada 10 21 sept 2026 - 20:15

Cómo ver Lanús vs Estudiantes en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Lanús y Estudiantes se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrás los detalles para acceder a cada plataforma.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Lanús recibe a Estudiantes en un partido de Liga Profesional que llega en un momento de forma muy distinta para ambos equipos. El Granate de Mauricio Pellegrino busca consolidar su buen rendimiento reciente, mientras que el Pincha de Alexander Medina viene con el impulso de la Copa Libertadores.

Lanús llega al partido con dos victorias consecutivas en el torneo local. El equipo de Pellegrino viene de golear 3-0 a Deportivo Riestra y de superar 1-0 a Defensa y Justicia, una racha que les da confianza de cara a este duelo en casa.

Estudiantes, por su parte, atraviesa un momento de alto rendimiento continental. Medina y su equipo acaban de eliminar a Corinthians en la Copa Libertadores con una victoria 1-0 en Brasil, resultado que los posiciona con fuerza en el Grupo A del torneo sudamericano.

El historial reciente entre ambos favorece a Lanús en condición de local. Los granates ganaron 2-1 en casa en mayo de 2024 y también se llevaron la victoria en el encuentro más reciente disputado en marzo de 2026, cuando Lanús ganó 1-0 como visitante en cancha de Estudiantes.

En la tabla del Clausura Grupo A, Lanús ocupa una posición más cómoda que su rival, lo que añade presión sobre Estudiantes para sumar de a tres fuera de casa. A continuación, toda la información para ver el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Mauricio Pellegrino conduce a Lanús sin novedades confirmadas sobre bajas por lesión o suspensión en este momento. No se ha publicado un once probable y se esperan actualizaciones más cerca del inicio del partido.

Alexander Medina tampoco registra ausencias confirmadas en Estudiantes. Al igual que el equipo local, el once visitante no ha sido anticipado oficialmente y cualquier novedad se incorporará antes del encuentro.

Forma

Lanús suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. Su resultado más reciente fue la goleada 3-0 sobre Deportivo Riestra, que siguió al triunfo 1-0 ante Defensa y Justicia. Las dos derrotas llegaron ante Boca Juniors y ante Independiente, este último por 3-1. En total, el Granate anotó seis goles y recibió seis en ese tramo.

Estudiantes llega con tres victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros entre Liga Profesional y Copa Libertadores. El resultado más reciente fue la victoria 1-0 sobre Corinthians en Brasil, que siguió al triunfo 2-1 ante Club Atlético Platense. El único lunar fue la derrota 1-0 ante Vélez Sarsfield. El Pincha convirtió cinco goles y concedió tres en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos clubes se disputó en la Liga Profesional el 13 de marzo de 2026, con Lanús ganando 1-0 en cancha de Estudiantes. Antes de eso, Lanús también se impuso 2-1 como local en mayo de 2024, mientras que Estudiantes ganó 2-1 en la Copa de la Liga Profesional de abril de 2024. En los últimos cinco enfrentamientos, Lanús acumula tres victorias, Estudiantes una, y hay un empate.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Lanús ocupa la octava posición mientras que Estudiantes se encuentra en el undécimo lugar, lo que convierte este partido en un duelo con implicancias directas para que el visitante recorte distancias en la tabla. En el Apertura Grupo A, Estudiantes lidera en el primer puesto y Lanús se ubica quinto.