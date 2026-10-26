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Liga Profesional - Jornada 14 26 oct 2026 - 20:15

Cómo ver Instituto vs Deportivo Riestra en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en vivo por TNT Sports Argentina y Max Argentina. A continuación encontrás los accesos directos para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Instituto recibe a Deportivo Riestra en un partido de la Liga Profesional con realidades muy distintas entre sí. El local llega como líder del Clausura Grupo A, mientras que el visitante ocupa el puesto 13 y necesita puntos para alejarse de los puestos bajos de la tabla.

Diego Flores conduce a un Instituto que viene de una racha sólida. Cuatro victorias en los últimos cinco partidos consolidan al equipo cordobés en lo más alto del grupo, con una dinámica que pocos rivales han podido frenar en esta fase del torneo.

Guillermo Duro, en cambio, enfrenta una situación más complicada al frente de Riestra. El equipo viene de una racha irregular, con apenas un triunfo en los últimos cinco compromisos de Liga Profesional, y la presión de no seguir cediendo terreno en la tabla pesa sobre el plantel.

El historial reciente entre ambos favorece a Instituto. Los cordobeses ganaron el último enfrentamiento directo y acumulan ventaja en los cruces más recientes, lo que añade otro condicionante para Riestra de cara a este partido.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo: canal de TV, streaming en directo y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Diego Flores dirige a Instituto sin novedades confirmadas sobre lesionados o suspendidos en el plantel local. No se ha dado a conocer una alineación probable, y cualquier actualización se incorporará antes del inicio del partido.

En el caso de Deportivo Riestra, Guillermo Duro tampoco cuenta con información oficial sobre bajas por lesión o suspensión. Se esperan novedades más cercanas al horario de inicio.

Forma

Instituto llega en gran momento: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. El resultado más reciente fue un triunfo 1-0 ante Defensa y Justicia, y entre los antecedentes de este período se destaca un contundente 4-1 sobre Independiente. El equipo cordobés marcó diez goles y recibió cinco en esa racha, con una efectividad ofensiva que lo posiciona como uno de los más productivos del grupo.

Deportivo Riestra, por su parte, registra una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El partido más reciente fue un empate 1-1 ante Unión, y la derrota más abultada del período fue un 0-3 frente a Lanús. El equipo de Duro convirtió tres goles y recibió cinco, con una producción ofensiva que no alcanza para generar consistencia.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 11 de abril de 2026, cuando Instituto visitó a Deportivo Riestra y se impuso 1-0 en la Liga Profesional. En los cinco partidos registrados entre ambos, Instituto acumula tres victorias, un empate y una derrota, con triunfos también en la Liga Profesional 2024 y la Copa de la Liga Profesional de ese mismo año.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Instituto marcha primero y Deportivo Riestra se ubica decimotercero. La diferencia de posiciones convierte este partido en un contraste directo entre el mejor y uno de los más necesitados del grupo.