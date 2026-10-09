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Liga Profesional - Jornada 12 9 oct 2026 - 18:30

Cómo ver Instituto vs Boca Juniors en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Instituto y Boca Juniors se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrarás los enlaces para acceder a la transmisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Instituto recibe a Boca Juniors en un partido de Liga Profesional con implicancias directas en la tabla del Clausura Grupo A. El líder del grupo se mide ante uno de sus perseguidores más inmediatos, en un duelo que puede redefinir el tope de la tabla.

Instituto llega al partido con una racha formidable. Diego Flores ha conseguido cuatro victorias en los últimos cinco partidos de Liga Profesional, incluyendo un contundente 4-1 sobre Independiente en su más reciente presentación, y los cordobeses viajan con la confianza propia de un equipo que sabe lo que es ganar.

Boca Juniors, por su parte, atraviesa un momento de solidez. Rodolfo Arruabarrena ha construido un equipo que no pierde hace cinco partidos en todas las competencias, con cuatro triunfos y un empate en ese período. Los xeneizes llegan desde Buenos Aires con hambre de puntos.

La semana fue especialmente intensa para el plantel de Boca. Leonel Flores, el joven extremo de 19 años, vivió días históricos: marcó dos goles en La Bombonera ante Union y al día siguiente vistió la camiseta de la selección argentina, convirtiéndose en protagonista de una hazaña personal poco vista en el fútbol local.

El antecedente más reciente entre estos clubes también favorece a Boca: los xeneizes se impusieron 2-0 en la Liga Profesional en marzo de 2026. Sin embargo, Instituto tiene argumentos propios para creer que puede cortar esa racha de visitante.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Instituto está dirigido por Diego Flores. Por el momento no hay información confirmada sobre lesionados o suspendidos en el equipo local, y no se ha publicado un once probable. Los datos del plantel se actualizarán cuando estén disponibles.

Boca Juniors es conducido por Rodolfo Arruabarrena. Tampoco hay bajas confirmadas para el conjunto visitante en esta instancia, ni una alineación proyectada disponible. Las novedades del plantel xeneize se incorporarán a medida que se acerque el inicio del partido.

Forma

Instituto llega con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. Su resultado más reciente fue un amplio 4-1 sobre Independiente, y también acumula triunfos ante Talleres (3-1) y Estudiantes de Río Cuarto (2-1). La única caída en ese tramo fue ante Union por 3-2. El equipo de Flores ha marcado once goles y concedido siete en esa racha.

Boca Juniors suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos en todas las competencias. El resultado más reciente fue un triunfo 3-0 ante Union en Liga Profesional, y también se impusieron 2-3 ante Racing Club en Copa y 0-2 sobre San Lorenzo en el campeonato doméstico. El único punto cedido llegó en el empate 1-1 con Sao Paulo en Copa Sudamericana. Los visitantes anotaron nueve goles y recibieron cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre estos clubes tuvo lugar en marzo de 2026, cuando Boca Juniors venció a Instituto 2-0 en condición de local en la Liga Profesional. En los últimos cinco enfrentamientos, Boca acumula dos victorias, Instituto una, y hay dos empates entre ambos. El historial reciente no muestra una diferencia amplia, lo que le da valor extra a este cruce.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Instituto ocupa el primer puesto mientras que Boca Juniors se ubica cuarto. Eso significa que el local defiende el liderazgo y los visitantes buscan acortar distancias con la punta, lo que le da a este partido un peso específico para ambos en la pelea por el grupo.