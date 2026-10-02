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Liga Profesional - Jornada 11 2 oct 2026 - 18:15

Cómo ver Independiente vs Instituto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Independiente e Instituto podrá seguirse en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrás las opciones disponibles para no perderte el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Independiente recibe a Instituto en un partido de la Liga Profesional argentina. El equipo de Avellaneda busca mantener su solidez en casa ante un visitante que llega con ritmo y confianza.

Bajo la conducción de Jadson Viera, Independiente atraviesa un momento irregular pero con resultados positivos recientes. El equipo sumó victorias importantes y se mantiene en la pelea dentro de su grupo.

Instituto, dirigido por Diego Flores, llega en buen momento. Los cordobeses vienen de ganarle a Talleres y acumulan tres victorias en sus últimas cuatro presentaciones por liga, lo que los ubica en lo más alto de su zona.

El choque entre ambos tiene historia reciente y los antecedentes están repartidos. Instituto ganó el último encuentro entre los dos equipos, lo que le da un matiz adicional a este partido.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto a Independiente, el entrenador Jadson Viera no cuenta con información confirmada sobre bajas por lesión o suspensión de cara a este partido. Se esperan novedades más cerca del inicio del encuentro.

Por parte de Instituto, Diego Flores tampoco registra lesionados ni suspendidos confirmados en el plantel. La alineación probable de ambos equipos se actualizará a medida que se acerque el horario de inicio.

Forma

Independiente llega con un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 1-2 ante Unión, y antes había igualado 1-1 con San Lorenzo. En esos cinco encuentros, el equipo marcó cuatro goles y recibió cinco.

Instituto, por su parte, acumula tres victorias, una derrota y una derrota en sus últimas cinco presentaciones entre liga y copa. El triunfo más reciente fue por 3-1 ante Talleres, y también se impuso 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto. Los cordobeses convirtieron diez goles en ese período y recibieron seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último antecedente entre ambos equipos fue en marzo de 2026, cuando Instituto venció a Independiente por 2-1 como local en la Liga Profesional. En los cinco enfrentamientos más recientes, Instituto acumula tres victorias por una de Independiente, con un empate incluido. Los goles en ese período muestran una leve ventaja ofensiva para los cordobeses.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Instituto llega como líder de la zona, mientras que Independiente se ubica en la cuarta posición. Esa diferencia en la tabla le da al visitante la oportunidad de afirmar su condición de puntero, en tanto que el local necesita los tres puntos para acortar distancias y mantenerse en la pelea por los primeros lugares.