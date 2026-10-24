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Independiente vs Boca Juniors: previa del partido, canales, streaming en vivo y más

Independiente vs Boca Juniors
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Independiente recibe a Boca Juniors en un partido de Liga Profesional que llega en un momento de forma muy distinta para cada equipo. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Cómo ver Independiente vs Boca Juniors en directo

El partido entre Independiente y Boca Juniors se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina.

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Acerca del encuentro

Boca atraviesa uno de sus mejores tramos de la temporada. Rodolfo Arruabarrena logró que su equipo cerrara la semana con una victoria 3-1 ante Vasco da Gama en la Copa Sudamericana, resultado que revirtió la eliminación que parecía inevitable tras caer 0-1 en el partido de ida. Antes de eso, los xeneizes se impusieron 2-1 ante Talleres en la Liga Profesional, acumulando un envión de confianza que llegan a este partido.

En el plano doméstico, Boca ocupa la segunda posición en el Grupo A del Clausura, lo que refleja una campaña consistente que los mantiene en la pelea por los primeros puestos.

Independiente, dirigido por Jadson Viera, llega a este partido con sensaciones más moderadas. El equipo de Avellaneda no ha podido encadenar victorias en las últimas semanas y arrastra una racha de resultados irregulares que los tiene en la zona media de la tabla del Clausura.

El historial reciente entre estos clubes no arroja un favorito claro. Los últimos cinco enfrentamientos han sido parejo en resultados, con varios empates que reflejan la dificultad que ambos equipos tienen para imponerse el uno al otro.

Noticias de los equipos y escuadras

Independiente contra Boca Juniors alineaciones probables

Manager

  • Jadson Viera

Jadson Viera aún no ha confirmado el once inicial de Independiente para este partido y no hay información disponible sobre lesionados ni suspendidos en el equipo local. Se añadirán novedades a medida que se acerque el horario de inicio.

Por parte de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena tampoco ha dado a conocer su alineación prevista. El cuerpo técnico visitante no registra bajas por lesión ni sanción en este momento, aunque la información se actualizará si la situación cambia antes del partido.

Forma

IND

IND - Formulario

SAN
D1-1
UNI
W1-2
INS
L1-4
TAL
D0-0
RAC
D1-1
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BOC

BOC - Formulario

UNI
W3-0
INS
D2-2
VAS
L0-1
TAL
W2-1
VAS
W1-3
Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Independiente llega a este partido con un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Racing Club, mientras que su peor actuación en ese tramo fue la derrota 1-4 ante Instituto. En total, el equipo de Viera ha marcado cuatro goles y encajado siete en esos cinco encuentros.

Boca Juniors presenta tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. El resultado más reciente fue la victoria 1-3 ante Vasco da Gama en la Copa Sudamericana, que sucedió a la victoria 2-1 ante Talleres en la Liga Profesional. En ese periodo, el conjunto de Arruabarrena ha anotado nueve goles y recibido siete.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

IndependienteEmpateBoca Juniors
1
3
1
Liga Profesional
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
Independiente badge
Independiente
IND
1
F
Liga Profesional
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
0
Independiente badge
Independiente
IND
1
F
Liga Profesional
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
0
Independiente badge
Independiente
IND
0
F
Liga Profesional
Independiente badge
Independiente
IND
0
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
2
F
Torneo de Verano
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
0
Independiente badge
Independiente
IND
0
F
2Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles0/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 11 de abril de 2026 en la Liga Profesional, con un empate 1-1. En los últimos cinco duelos, Independiente registra una victoria frente a ninguna de Boca, con tres encuentros que terminaron en tablas, incluyendo un 0-0 y el citado 1-1. El único triunfo de Independiente en esa serie fue un 0-1 en casa de Boca el 20 de mayo de 2025.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Boca Juniors ocupa la segunda posición mientras que Independiente se encuentra en el octavo lugar, lo que sitúa a los visitantes como favoritos sobre el papel en este partido. En el Apertura Grupo A, Boca también es segundo e Independiente quinto, una diferencia que confirma la mayor regularidad xeneize a lo largo de la temporada.

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