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Independiente Rivadavia vs Tigre: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Independiente Rivadavia vs Tigre
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Cómo ver Independiente Rivadavia vs Tigre en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Independiente Rivadavia recibe a Tigre en un duelo de Liga Profesional que enfrenta a dos equipos que atraviesan momentos muy distintos de la temporada.

El equipo de Alfredo Berti llega al partido desde una posición consolidada en el Apertura Grupo B, donde lidera la tabla. Sin embargo, en el Clausura Grupo B su rendimiento ha sido más irregular, y el conjunto mendocino necesita sumar para no perder terreno en esa competencia.

Tigre, dirigido por Diego Dabove, llega en un momento delicado. El equipo de Victoria encadena cinco derrotas consecutivas en la Liga Profesional, una racha que pone a Dabove bajo presión creciente y que convierte este partido en una necesidad urgente de puntos.

Los antecedentes recientes favorecen a Independiente Rivadavia, que ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos clubes. Tigre llega con pocas certezas y muchas dudas que resolver.

Con Tigre hundido en la parte baja del Clausura Grupo B y buscando escapar de esa zona, este partido tiene un peso real para ambas partes. A continuación, toda la información para seguirlo en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Independiente Rivadavia contra Tigre alineaciones probables

Manager

  • A. Berti

Alfredo Berti no ha confirmado su once titular para Independiente Rivadavia. Por el momento no hay información disponible sobre lesionados o suspendidos en el equipo local, y se esperan novedades antes del pitido inicial.

Diego Dabove tampoco ha adelantado la alineación de Tigre. No se han registrado bajas por lesión ni sanción en el conjunto visitante, y los detalles del equipo se conocerán en la previa al partido.

Forma

INR

INR - Formulario

ALD
W4-3
ATT
L1-1
BAC
W0-1
GIM
D1-1
ROS
L5-0
Gol marcado (encajado)
7/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
TIG

TIG - Formulario

GIM
L2-1
ROS
L0-1
SAR
L3-2
JUN
L2-1
BAN
L1-2
Gol marcado (encajado)
5/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Independiente Rivadavia llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 5-0 ante Rosario Central en la Liga Profesional, un golpe duro que contrasta con el triunfo previo 1-0 sobre Barracas Central. En esos cinco encuentros, el equipo de Berti anotó siete goles y encajó once.

Tigre acumula cinco derrotas consecutivas en la Liga Profesional, su peor racha del curso. El equipo cayó 2-1 ante Banfield en su último partido y también perdió frente a Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield, Rosario Central y Gimnasia LP. En esa serie, Tigre marcó nueve goles pero recibió nueve también, con una solidez defensiva claramente insuficiente.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Independiente RivadaviaEmpateTigre
3
1
1
Copa
Independiente Rivadavia badge
Independiente Rivadavia
INR
1
Tigre badge
Tigre
TIG
0
F
Liga Profesional
Tigre badge
Tigre
TIG
0
Independiente Rivadavia badge
Independiente Rivadavia
INR
2
F
Copa
Tigre badge
Tigre
TIG
1
Independiente Rivadavia badge
Independiente Rivadavia
INR
3
F
Liga Profesional
Tigre badge
Tigre
TIG
1
Independiente Rivadavia badge
Independiente Rivadavia
INR
1
F
Liga Profesional
Independiente Rivadavia badge
Independiente Rivadavia
INR
1
Tigre badge
Tigre
TIG
4
F
8Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 12 de julio de 2026 en Copa, con victoria de Independiente Rivadavia por 1-0 como local. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Independiente Rivadavia ha ganado tres veces y Tigre ha sumado una victoria, con un empate entre medias. El balance de goles favorece claramente al conjunto mendocino a lo largo de esa serie.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Independiente Rivadavia ocupa la séptima posición mientras que Tigre se encuentra en el duodécimo puesto, lo que sitúa al visitante en la zona baja de la tabla y con urgencia de puntos. En el Apertura Grupo B, la situación se invierte: Independiente Rivadavia lidera en primer lugar y Tigre figura décimo.

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