Independiente Rivadavia vs Gimnasia LP: detalles del partido, canales, streaming en vivo, y más

Independiente Rivadavia recibe a Gimnasia LP en un partido de la Liga Profesional argentina. Ambos equipos se presentan con objetivos claros en la tabla y con razones de sobra para buscar los tres puntos. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga Profesional - Jornada 11 2 oct 2026 - 20:30

Cómo sintonizar el Independiente Rivadavia vs Gimnasia LP

El partido se puede ver en vivo por TNT Sports Argentina y en streaming a través de Max Argentina. A continuación encontrás los detalles para seguir el encuentro en directo.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Acerca del encuentro

Bajo la conducción de Alfredo Berti, el equipo mendocino llega con una racha positiva en el torneo local. Sus últimas actuaciones en la Liga Profesional muestran un equipo que sabe ganar y que ha encontrado cierta solidez en su juego.

Gimnasia LP, dirigido por Ariel Pereyra, atraviesa un momento más irregular. El conjunto platense no ha podido encadenar victorias consecutivas en las últimas fechas, aunque sí demostró capacidad para sumar de visitante en partidos recientes.

El historial reciente entre estos dos clubes le da un sabor especial al encuentro. Rivadavia ganó el último duelo directo y querrá ratificar esa superioridad en casa.

Noticias de los equipos y escuadras

En el local, Alfredo Berti conduce al equipo sin que se hayan confirmado lesionados ni suspendidos de cara al partido. Se actualizará la información con la alineación probable a medida que se acerque el horario de inicio.

En el visitante, Ariel Pereyra tampoco registra bajas confirmadas ni sanciones en el plantel disponible para este compromiso. Los detalles finales del equipo se conocerán más cerca del pitazo inicial.

Forma

Independiente Rivadavia llega con tres victorias, una derrota y una caída en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo ante Barracas Central, y antes de eso venció a Aldosivi por 4-3 en un partido con muchos goles. En total, el equipo de Berti marcó diez goles y recibió siete en ese tramo, lo que refleja un equipo con punch ofensivo pero con cierta fragilidad defensiva.

Gimnasia LP suma dos empates, dos victorias y una derrota en sus últimas cinco presentaciones. El equipo platense igualó 2-2 ante Banfield en su partido más reciente, y antes de eso empató 1-1 con Argentinos Juniors. Con siete goles a favor y nueve en contra en ese período, el conjunto visitante muestra dificultades para mantener su arco en cero.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar en marzo de 2026, cuando Independiente Rivadavia se impuso 3-2 como visitante en la cancha de Gimnasia LP en la Liga Profesional. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, Rivadavia acumula tres victorias frente a una de Gimnasia, con un empate de por medio. El historial reciente habla claramente a favor del equipo mendocino.

Clasificación

En el Clausura, ambos equipos comparten el tercer puesto del Grupo B, lo que convierte este partido en un duelo directo con implicancias reales en la tabla. En el Apertura, Independiente Rivadavia lidera el Grupo B mientras Gimnasia LP figura en la quinta posición, una diferencia que le da al local un margen de confianza adicional de cara al encuentro.