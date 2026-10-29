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Dónde ver Huracán vs Tigre hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

Huracán vs Tigre
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GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga Profesional entre Huracán y Tigre hoy. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, lesionados y sancionados, la hora de inicio del partido y más.

Huracán recibe a Tigre en un duelo de la Liga Profesional entre dos equipos que atraviesan momentos muy distintos y que necesitan puntos por razones diferentes. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Liga Profesional - Jornada 15

Cómo ver Huracán vs Tigre en vivo hoy

El partido se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina.

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Acerca del encuentro

El equipo de Diego Martinez llega con tres derrotas consecutivas en el torneo y busca cortar una racha negativa que lo ha alejado de las posiciones de privilegio en el Clausura Grupo B. La última caída, ante Rosario Central, dejó al Globo en una posición incómoda que exige una respuesta.

Tigre, dirigido por Diego Dabove, no llega en mejores condiciones. El Matador acumula cuatro derrotas en los últimos cinco partidos de Liga Profesional y suma apenas un punto en ese período, lo que lo mantiene hundido en la tabla.

El historial reciente entre ambos no arroja un favorito claro. Los últimos enfrentamientos han sido disputados y los resultados estuvieron repartidos, lo que anticipa un partido trabado donde cualquier detalle puede ser determinante.

Para los dos cuerpos técnicos, este partido representa una oportunidad concreta de aliviar la presión. Tres puntos cambiarían el panorama de manera inmediata para el que los consiga.

Noticias de los equipos y escuadras

Huracán contra Tigre alineaciones probables

Manager

  • D. Martinez

Diego Martinez aún no confirmó el once titular de Huracán y no hay información disponible sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local. Se esperan novedades más cerca del pitazo inicial.

En el caso de Tigre, Diego Dabove tampoco ha dado a conocer su formación, y el equipo visitante no registra bajas confirmadas por lesión o sanción en este momento. Los detalles del plantel se actualizarán en la previa del encuentro.

Forma

HUR

HUR - Formulario

RIV
W1-2
ALD
W1-0
BAC
L2-0
GIM
L1-2
ROS
L2-0
Gol marcado (encajado)
4/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
TIG

TIG - Formulario

SAR
L3-2
JUN
L2-1
BAN
L1-2
INR
D2-2
ATT
L0-1
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Huracán llega con un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. La derrota más reciente fue ante Rosario Central por 2-0, y antes de eso cayó 1-2 ante Gimnasia LP y 2-0 frente a Barracas Central. Las dos victorias del período llegaron ante Aldosivi y River Plate, mostrando que el equipo puede competir, aunque la tendencia reciente es negativa.

Tigre, por su parte, suma un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos de Liga Profesional, con apenas un punto cosechado. El resultado más reciente fue una caída 0-1 ante Atlético Tucumán, y antes de eso igualó 2-2 con Independiente Rivadavia. El Matador perdió ante Banfield, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield en el mismo período, lo que refleja una racha alarmante.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

HuracánEmpateTigre
2
1
2
Liga Profesional
Tigre badge
Tigre
TIG
1
Huracán badge
Huracán
HUR
1
F
Liga Profesional
Tigre badge
Tigre
TIG
0
Huracán badge
Huracán
HUR
1
F
Liga Profesional
Huracán badge
Huracán
HUR
2
Tigre badge
Tigre
TIG
0
F
Liga Profesional
Huracán badge
Huracán
HUR
0
Tigre badge
Tigre
TIG
2
F
Liga Profesional
Tigre badge
Tigre
TIG
1
Huracán badge
Huracán
HUR
0
F
4Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles0/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar el 21 de abril de 2026 en la Liga Profesional, con un empate 1-1 en cancha de Tigre. Mirando los últimos cinco cruces, el balance está muy equilibrado: Huracán ganó dos, Tigre ganó dos y uno terminó igualado, con resultados repartidos entre las canchas de ambos.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Huracán se ubica en la zona media-baja de la tabla, mientras que Tigre está aún más comprometido, en una posición que lo aleja de cualquier aspiración en el torneo. En el Apertura Grupo B, la diferencia se achica, aunque Huracán mantiene una ventaja de tres puestos sobre el visitante.

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