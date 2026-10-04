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Liga Profesional - Jornada 11 4 oct 2026 - 13:45

Cómo ver Huracán vs Aldosivi en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Huracán y Aldosivi podrá seguirse en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrás las opciones disponibles para ver el encuentro por televisión y streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Huracán recibe a Aldosivi en un duelo de la Liga Profesional argentina con ambos equipos en situaciones bien distintas dentro de la tabla.

El equipo de Diego Martínez llega al partido con un estado de forma sólido. Dos victorias consecutivas, ante River Plate y Racing Club, le dan confianza al Globo de cara a este compromiso en casa.

Aldosivi, dirigido por Javier Sanguinetti, viene de una victoria ante Atlético Tucumán, aunque su campaña ha sido irregular. El conjunto marplatense alterna resultados positivos con derrotas que lo mantienen en la parte baja del grupo.

El historial reciente entre ambos no arroja un dominador claro. Los últimos enfrentamientos dejaron resultados variados, con Huracán buscando imponer localía ante un rival que ha demostrado ser competitivo en ciertos tramos de la temporada.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde seguir este partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Huracán llega al partido con Diego Martínez al frente del equipo. Por el momento no se dispone de información confirmada sobre bajas por lesión o suspensión, por lo que los datos del once probable se actualizarán cuando estén disponibles más cerca del pitido inicial.

En el caso de Aldosivi, Javier Sanguinetti conduce al equipo sin que se hayan reportado novedades oficiales sobre lesionados o sancionados. La alineación probable también se completará con información más cercana al partido.

Forma

Huracán llega con un registro de dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. Su resultado más reciente fue un triunfo 1-2 ante River Plate, y antes había vencido 2-1 a Racing Club. Los tres empates anteriores, ante Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Riestra, muestran un equipo que no pierde pero que también ha cedido puntos en casa. En total, el Globo marcó cinco goles y recibió tres en ese tramo.

Aldosivi presenta un registro de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. El triunfo más reciente fue 1-0 frente a Atlético Tucumán, mientras que la derrota más llamativa fue el 4-3 ante Independiente Rivadavia. El equipo de Sanguinetti anotó ocho goles pero encajó ocho también, lo que refleja una línea defensiva permeable a lo largo de este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó 0-0, con Aldosivi como local en la Liga Profesional de marzo de 2026. Antes de ese resultado, Aldosivi se había impuesto 2-0 en octubre de 2025, también en condición de local. Revisando los cinco antecedentes disponibles, Huracán registra dos victorias, Aldosivi una, y los dos restantes terminaron empatados, incluyendo un llamativo 3-3 en abril de 2025.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Huracán marcha quinto mientras que Aldosivi se ubica decimotercero, una diferencia de posiciones que refleja el mejor momento del local frente a un visitante que necesita sumar para alejarse de la zona baja. En el Apertura Grupo B, la brecha es similar: Huracán séptimo y Aldosivi decimocuarto.