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Liga Profesional - Jornada 13 18 oct 2026 - 17:00

Cómo ver Estudiantes vs San Lorenzo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Estudiantes y San Lorenzo se puede ver en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina. A continuación encontrás los links para acceder a la transmisión en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Estudiantes recibe a San Lorenzo en un partido de Liga Profesional que encuentra a ambos clubes en momentos muy distintos de la temporada. El equipo de Alexander Medina viene de una semana intensa, con el peso de la Copa Libertadores sumado a las obligaciones domésticas.

Estudiantes llega a este encuentro después de empatar 0-0 con Flamengo en Copa Libertadores, resultado que siguió a un empate 2-2 con Central Córdoba de Santiago en el torneo local. El equipo de Medina tiene margen para crecer en su rendimiento de liga, aunque su solidez continental sigue siendo un punto de referencia.

San Lorenzo, dirigido por Rubén Darío Insúa, viene de una victoria 1-0 sobre Deportivo Riestra que cortó una racha de resultados negativos. Antes de eso, el equipo sufrió derrotas pesadas ante Defensa y Justicia y Boca Juniors, lo que dejó expuesta una fragilidad defensiva que Insúa todavía no logró resolver del todo.

El Ciclón necesita sumar de a tres para alejarse de la zona baja de la tabla y este partido, de visitante ante uno de los equipos más sólidos del campeonato, representa un desafío considerable.

Las opciones para ver Estudiantes vs San Lorenzo en vivo por TV y streaming están disponibles a continuación.

Noticias del equipo y escuadras

Estudiantes está dirigido por Alexander Medina. Por el momento no hay información confirmada sobre lesiones ni suspensiones en el plantel local, y los detalles del equipo se actualizarán a medida que se acerque el partido.

San Lorenzo tiene a Rubén Darío Insúa al frente del equipo. Tampoco hay novedades confirmadas sobre bajas o sanciones en el plantel visitante. La información sobre el once inicial se completará antes del pitazo inicial.

Forma

Estudiantes acumula dos empates, una victoria y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate 0-0 ante Flamengo en Copa Libertadores, que siguió al empate 2-2 con Central Córdoba de Santiago en liga. La victoria más clara del período fue el 3-0 sobre Gimnasia Mendoza. En total, el equipo marcó siete goles y recibió cuatro en esos cinco encuentros.

San Lorenzo registra dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El triunfo más reciente fue el 1-0 ante Deportivo Riestra en liga, aunque antes sufrió un 3-0 ante Defensa y Justicia y un 0-2 frente a Boca Juniors. El equipo de Insúa anotó tres goles y recibió siete en ese tramo, una diferencia que refleja los problemas defensivos del equipo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre estos dos clubes está marcado por la paridad. El encuentro más reciente fue en abril de 2026, cuando San Lorenzo venció 1-0 a Estudiantes en un partido de Liga Profesional. En los cinco últimos cruces, San Lorenzo lleva una ventaja mínima, con dos victorias, mientras que Estudiantes ganó una vez y los dos restantes terminaron en empate. La serie no define un favorito claro, aunque San Lorenzo tiene el antecedente más reciente a su favor.

Clasificación

En el Apertura Grupo A, Estudiantes lidera la tabla mientras que San Lorenzo ocupa la séptima posición, lo que convierte este partido en un enfrentamiento entre el puntero y un equipo que busca acercarse a los primeros puestos. En el Clausura Grupo A, ambos equipos comparten la novena posición, por lo que la disputa por diferenciarse en esa tabla también está en juego.