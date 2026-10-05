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Liga Profesional - Jornada 11 5 oct 2026 - 18:00

Cómo ver Estudiantes vs Gimnasia Mendoza en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Estudiantes y Gimnasia Mendoza se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrás las opciones disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Estudiantes recibe a Gimnasia Mendoza en la Liga Profesional con Alexander Medina como conductor de un equipo que atraviesa un momento de alta exigencia competitiva.

El conjunto de La Plata llega al partido con la mente puesta en múltiples frentes. Su participación en la Copa Libertadores le añade peso a cada presentación en el torneo local, y la gestión del plantel será determinante para Medina en las próximas semanas.

Gimnasia Mendoza, dirigido por Dario Franco, llega con una racha reciente que mezcla resultados positivos fuera de casa con dificultades en el torneo. El equipo mendocino buscará aprovechar cualquier distracción del local para sumar puntos importantes en la tabla.

Estudiantes viene de caer en Copa Argentina ante Platense por 1-0, un resultado que complica el ánimo previo a este compromiso de liga. Antes de esa derrota, el equipo había mostrado solidez con victorias ante Corinthians en la Copa Libertadores y ante el propio Platense en la Liga Profesional.

El partido llega en un momento en que Estudiantes necesita respuestas en el plano local para no perder terreno en la tabla. Gimnasia Mendoza, por su parte, tiene argumentos para competir tras una serie de resultados que incluyen empates ante rivales de peso.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Estudiantes está conducido por Alexander Medina. Por el momento no hay información confirmada sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local, y los detalles del equipo probable se actualizarán cuando se acerque el inicio del partido.

Gimnasia Mendoza tiene a Dario Franco como entrenador. Al igual que el rival, no se han reportado bajas confirmadas ni sanciones en el equipo visitante. La formación definitiva se conocerá más cerca del pitazo inicial.

Forma

Estudiantes llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con cinco goles a favor y cinco en contra. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante Platense en Copa Argentina. En ese tramo también acumuló una victoria 1-0 ante Corinthians en la Copa Libertadores y un triunfo 2-1 sobre Platense en la Liga Profesional.

Gimnasia Mendoza registra dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El equipo de Franco viene de igualar 0-0 con Deportivo Riestra en la Liga Profesional. Entre sus resultados más destacados figura un triunfo 0-3 ante Independiente y una victoria 2-3 ante Gimnasia LP, además de un empate 2-2 con Boca Juniors.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 1 0 0 Liga Profesional Gimnasia Mendoza GIM 1 Estudiantes EST 2 F 2 Goles marcados 1 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único antecedente reciente entre ambos equipos en el registro disponible corresponde a un partido de Liga Profesional disputado el 18 de marzo de 2026, cuando Estudiantes venció a Gimnasia Mendoza 2-1 como visitante. Con un solo encuentro en el historial reciente, Estudiantes parte con la ventaja de ese único precedente directo.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Gimnasia Mendoza marcha en la quinta posición mientras que Estudiantes se ubica en el undécimo lugar, lo que convierte este duelo en una oportunidad para el visitante de mantener distancia sobre el local en esa tabla. En el Apertura Grupo A, la situación se invierte: Gimnasia Mendoza lidera la zona y Estudiantes figura décimo, lo que refleja trayectorias dispares según el torneo.