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Estudiantes vs Gimnasia Mendoza: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Estudiantes vs Gimnasia Mendoza
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Cómo ver el partido de Liga Profesional entre Estudiantes y Gimnasia Mendoza, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Estudiantes vs Gimnasia Mendoza en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Estudiantes y Gimnasia Mendoza se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrás las opciones disponibles para seguir el encuentro.

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Estudiantes recibe a Gimnasia Mendoza en la Liga Profesional con Alexander Medina como conductor de un equipo que atraviesa un momento de alta exigencia competitiva.

El conjunto de La Plata llega al partido con la mente puesta en múltiples frentes. Su participación en la Copa Libertadores le añade peso a cada presentación en el torneo local, y la gestión del plantel será determinante para Medina en las próximas semanas.

Gimnasia Mendoza, dirigido por Dario Franco, llega con una racha reciente que mezcla resultados positivos fuera de casa con dificultades en el torneo. El equipo mendocino buscará aprovechar cualquier distracción del local para sumar puntos importantes en la tabla.

Estudiantes viene de caer en Copa Argentina ante Platense por 1-0, un resultado que complica el ánimo previo a este compromiso de liga. Antes de esa derrota, el equipo había mostrado solidez con victorias ante Corinthians en la Copa Libertadores y ante el propio Platense en la Liga Profesional.

El partido llega en un momento en que Estudiantes necesita respuestas en el plano local para no perder terreno en la tabla. Gimnasia Mendoza, por su parte, tiene argumentos para competir tras una serie de resultados que incluyen empates ante rivales de peso.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Estudiantes contra Gimnasia Mendoza alineaciones probables

Manager

  • A. Medina

Estudiantes está conducido por Alexander Medina. Por el momento no hay información confirmada sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local, y los detalles del equipo probable se actualizarán cuando se acerque el inicio del partido.

Gimnasia Mendoza tiene a Dario Franco como entrenador. Al igual que el rival, no se han reportado bajas confirmadas ni sanciones en el equipo visitante. La formación definitiva se conocerá más cerca del pitazo inicial.

Forma

EST

EST - Formulario

COR
D1-1
CAP
W2-1
COR
W0-1
LAN
L2-1
CAP
L1-0
Gol marcado (encajado)
5/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
GIM

GIM - Formulario

GIM
W2-3
IND
W0-3
BOC
D2-2
DEY
L2-0
DER
D0-0
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Estudiantes llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con cinco goles a favor y cinco en contra. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante Platense en Copa Argentina. En ese tramo también acumuló una victoria 1-0 ante Corinthians en la Copa Libertadores y un triunfo 2-1 sobre Platense en la Liga Profesional.

Gimnasia Mendoza registra dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El equipo de Franco viene de igualar 0-0 con Deportivo Riestra en la Liga Profesional. Entre sus resultados más destacados figura un triunfo 0-3 ante Independiente y una victoria 2-3 ante Gimnasia LP, además de un empate 2-2 con Boca Juniors.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

EstudiantesEmpateGimnasia Mendoza
1
0
0
Liga Profesional
Gimnasia Mendoza badge
Gimnasia Mendoza
GIM
1
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
2
F
2Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único antecedente reciente entre ambos equipos en el registro disponible corresponde a un partido de Liga Profesional disputado el 18 de marzo de 2026, cuando Estudiantes venció a Gimnasia Mendoza 2-1 como visitante. Con un solo encuentro en el historial reciente, Estudiantes parte con la ventaja de ese único precedente directo.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Gimnasia Mendoza marcha en la quinta posición mientras que Estudiantes se ubica en el undécimo lugar, lo que convierte este duelo en una oportunidad para el visitante de mantener distancia sobre el local en esa tabla. En el Apertura Grupo A, la situación se invierte: Gimnasia Mendoza lidera la zona y Estudiantes figura décimo, lo que refleja trayectorias dispares según el torneo.

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