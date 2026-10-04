Estudiantes de Rio Cuarto vs Racing Club: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Estudiantes de Río Cuarto y Racing Club se enfrentan en la Liga Profesional argentina en un partido que llega en un momento delicado para ambos equipos. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga Profesional - Jornada 11 4 oct 2026 - 20:30

Cómo sintonizar el Estudiantes de Rio Cuarto vs Racing Club

El partido entre Estudiantes de Río Cuarto y Racing Club se puede ver en vivo por televisión y streaming. Podés seguir el encuentro en TNT Sports Argentina o a través de Max Argentina en formato de live stream.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Acerca del encuentro

El local atraviesa una racha que preocupa. Tres derrotas consecutivas en el campeonato han dejado al equipo de Rubén Forestello en el fondo de la tabla del Clausura Grupo B, sin margen para más tropiezos si quiere alejarse de la zona de peligro.

Racing, por su parte, llega golpeado tras una eliminación dolorosa en Copa Argentina ante Boca Juniors. Sebastián Romero necesita que su equipo reaccione y recupere la solidez que mostró semanas atrás cuando goleó a Sarmiento.

El conjunto de Avellaneda también enfrenta movimientos en el plantel. Marcos Rojo estaría cerca de dejar el club para regresar a Estudiantes de La Plata, lo que añade incertidumbre al entorno del equipo visitante.

Con los dos equipos buscando puntos por distintas razones, el partido promete tensión desde el primer minuto.

Noticias de los equipo y escuadras

En cuanto a Estudiantes de Río Cuarto, el cuerpo técnico de Forestello no ha confirmado el once titular ni ha informado bajas por lesión o suspensión. Se esperan novedades más cerca del inicio del partido.

Racing tampoco ha dado a conocer su alineación probable ni el estado físico de sus jugadores. Sebastián Romero deberá definir el equipo en los próximos días, con la incógnita sobre la continuidad de algunos nombres en el plantel.

Forma

Estudiantes de Río Cuarto llega al partido sin una sola victoria en sus últimos cinco encuentros de Liga Profesional, con un registro de tres derrotas y dos empates. El equipo no pudo anotar en el empate sin goles ante San Lorenzo y cayó 2-1 tanto frente a Belgrano como ante Instituto, lo que refleja una línea defensiva que concede con regularidad.

Racing también llega en un momento irregular. En sus últimas cinco presentaciones acumula una victoria, tres derrotas y una eliminación copera. El triunfo 3-1 sobre Sarmiento fue el punto alto, pero las caídas ante Atlético Tucumán, Huracán e Independiente Rivadavia, más la derrota 3-2 ante Boca Juniors en copa, muestran un equipo que no encuentra estabilidad.

Historial de Enfrentamientos Directos

El único antecedente reciente entre estos dos equipos registrado en la base de datos es el partido de la Liga Profesional del 16 de marzo de 2026, cuando Racing Club venció a Estudiantes de Río Cuarto por 2-0 como local. Con tan solo un cruce disponible, no es posible trazar una historia extensa entre ambos, aunque ese resultado le da a Racing un precedente favorable en este duelo directo.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, ambos equipos se encuentran en la mitad baja de la tabla: Estudiantes de Río Cuarto ocupa la posición 15 y Racing Club la 13, lo que convierte este partido en un duelo entre dos equipos que necesitan sumar para alejarse de los puestos comprometidos. En el Apertura Grupo B, Racing mostró mejor rendimiento al ubicarse octavo, mientras que Estudiantes terminó último en la posición 15.