Dónde ver Estudiantes de Rio Cuarto vs Gimnasia LP hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

Estudiantes de Río Cuarto recibe a Gimnasia LP en un duelo de la Liga Profesional argentina que encuentra a ambos equipos en momentos muy distintos de la temporada. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga Profesional - Jornada 15 30 oct 2026 - 18:00

Dónde ver Estudiantes de Rio Cuarto vs Gimnasia LP en vivo hoy

El partido entre Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia LP podrá seguirse en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina.

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Acerca del encuentro

El conjunto cordobés atraviesa una racha negativa que preocupa. Cuatro derrotas en los últimos cinco partidos dejan al equipo de Rubén Forestello en la parte baja de la tabla del Clausura Grupo B, con muy poco margen para seguir cediendo puntos.

Gimnasia LP llega en un estado de forma completamente diferente. El equipo de Ariel Pereyra no ha perdido ninguno de sus últimos cinco encuentros en la Liga Profesional, acumulando victorias, empates y una solidez que lo ubica en los primeros puestos de la tabla.

Para Estudiantes, este partido es más que tres puntos. La presión de jugar en casa contra un rival que llega con confianza pone a prueba la capacidad del grupo para reaccionar ante la adversidad.

Gimnasia, por su parte, tiene la oportunidad de consolidar su posición en la tabla y demostrar que su buen momento no es casualidad.

Noticias de los equipos y escuadras

Rubén Forestello no ha confirmado el once titular de Estudiantes de Río Cuarto para este encuentro. Por el momento no hay lesionados ni suspendidos confirmados en el plantel local, aunque se esperan novedades más cerca del pitazo inicial.

Ariel Pereyra tampoco ha dado a conocer el equipo de Gimnasia LP. El conjunto visitante no registra bajas por lesión ni sanciones disciplinarias en los datos disponibles. La información se actualizará a medida que se acerque el partido.

Forma

Estudiantes de Río Cuarto llega al partido con un registro de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. El único resultado positivo llegó ante Aldosivi por 2-1, pero desde entonces el equipo cayó ante Barracas Central, River Plate, Racing Club y Belgrano. En ese tramo, el equipo de Forestello marcó ocho goles y recibió seis, una estadística que refleja las dificultades defensivas del conjunto cordobés.

Gimnasia LP, en cambio, llega sin conocer la derrota en sus últimas cinco presentaciones. El equipo de Pereyra ganó sus dos partidos más recientes, ante Sarmiento por 2-0 y ante Huracán por 2-1 de visitante, y sumó tres empates frente a Atlético Tucumán, Independiente Rivadavia y Banfield. En ese período, Gimnasia anotó ocho goles y concedió seis, con una solidez que contrasta claramente con la irregularidad del rival.

Historial de Enfrentamientos Directos

El único antecedente registrado entre estos dos clubes tuvo lugar el 18 de abril de 2026, cuando Gimnasia LP venció a Estudiantes de Río Cuarto por 1-0 como local en la Liga Profesional. Con ese único encuentro en el historial disponible, Gimnasia LP lidera el cara a cara con una victoria y ninguna derrota.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Gimnasia LP ocupa el tercer puesto, una posición que lo mantiene en la pelea por los lugares de privilegio, mientras que Estudiantes de Río Cuarto se encuentra en el decimoquinto lugar, luchando por alejarse de la zona de peligro. En el Apertura Grupo B, la situación es similar: Gimnasia figura quinto y Estudiantes permanece en el decimoquinto puesto.