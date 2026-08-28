Deportivo Riestra vs Vélez Sarsfield: cómo ver en linea, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Deportivo Riestra recibe a Vélez Sarsfield en un nuevo capítulo de la Liga Profesional argentina. El conjunto de Guillermo Duro busca recuperar terreno en la tabla, mientras que el Fortín de Guillermo Barros Schelotto llega con ambiciones claras de seguir escalando posiciones. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga Profesional - Jornada 7 29 ago 2026 - 13:45

Cómo ver Deportivo Riestra vs Vélez Sarsfield en línea: Canales de TV y emisiones en vivo

El partido entre Deportivo Riestra y Vélez Sarsfield se puede ver en vivo por TNT Sports Argentina y Max Argentina.

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Acerca del partido

Riestra atraviesa un tramo irregular. El empate sin goles ante Huracán en la última fecha dejó sensaciones encontradas en un equipo que no logra consolidar una racha positiva en el torneo local.

Vélez, por su parte, llega con mayor solidez. El Fortín igualó 2-2 ante River Plate en su último compromiso, una actuación que confirma que el equipo de Barros Schelotto compite de igual a igual contra los grandes del fútbol argentino.

La diferencia de posiciones en la tabla habla de los distintos momentos que atraviesan ambos clubes. Vélez aparece bien ubicado en el Clausura, mientras que Riestra necesita sumar de a tres para no alejarse de las posiciones de privilegio.

El historial reciente entre estos dos equipos suma otro elemento de interés. Los últimos encuentros han sido parejos, con resultados ajustados que anticipan un partido trabado y disputado desde el primer minuto.

Noticias del equipo y escuadras

Deportivo Riestra está dirigido por Guillermo Duro. El cuerpo técnico no ha confirmado el once probable, y no hay información disponible sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local. Los datos se actualizarán a medida que se acerque el pitido inicial.

En el caso de Vélez Sarsfield, Guillermo Barros Schelotto conduce al equipo visitante. Al igual que su rival, el Fortín no ha publicado novedades sobre bajas por lesión o sanción, ni ha dado a conocer el equipo probable. Se espera más información en las horas previas al partido.

Forma

Deportivo Riestra llega al partido con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate sin goles ante Huracán el 23 de agosto. Previamente, el equipo cayó 2-0 ante Newell's Old Boys en la Liga Profesional, aunque también sumó un triunfo por 2-0 frente a Estudiantes. En total, Riestra marcó tres goles y recibió cuatro en ese período.

Vélez Sarsfield llega con dos victorias y tres empates en sus últimas cinco presentaciones, sin conocer la derrota en ese tramo. El Fortín igualó 2-2 con River Plate en su último partido del 23 de agosto, y antes empató 1-1 tanto con Defensa y Justicia como con Boca Juniors. Sus dos victorias llegaron ante Independiente por 1-0 y ante Talleres por 3-1 como visitante. Vélez convirtió ocho goles y recibió cinco en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos equipos fue el 25 de febrero de 2026, cuando Vélez Sarsfield y Deportivo Riestra igualaron 0-0 en la Liga Profesional. En los últimos cinco cruces, el balance muestra una victoria para Riestra, dos empates, una victoria para Vélez y un triunfo también para el Fortín, con los equipos repartiendo puntos con frecuencia. El historial reciente refleja paridad: en esos cinco partidos se marcaron un total de ocho goles.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Vélez Sarsfield ocupa la segunda posición, mientras que Deportivo Riestra se encuentra en el octavo lugar. En el Apertura Grupo A, el Fortín figura tercero y Riestra decimoquinto.