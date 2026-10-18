Deportivo Riestra vs Union: cómo ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Deportivo Riestra recibe a Union en un partido de la Liga Profesional que encuentra a ambos equipos necesitados de puntos en el Clausura Grupo A. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga Profesional - Jornada 13 19 oct 2026 - 20:15

Cómo sintonizar el Deportivo Riestra vs Union

El partido entre Deportivo Riestra y Union se puede ver en vivo por Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Acerca del encuentro

Guillermo Duro conduce a un Riestra que atraviesa un momento delicado. El equipo cayó ante Lanús por 3-0 y no pudo sostener resultados positivos en las últimas fechas, acumulando dos derrotas y dos empates en sus últimas cuatro presentaciones en el torneo.

Union llega en una situación aún más comprometida. El conjunto dirigido por Leonardo Carol Madelon encadena cuatro derrotas consecutivas en la Liga Profesional, con caídas ante Defensa y Justicia, Boca Juniors, Independiente y Talleres. La racha negativa pone presión sobre el plantel y el cuerpo técnico.

En la tabla del Clausura Grupo A, Union ocupa la posición 11 y Riestra la 12, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre dos equipos que comparten zona baja y que no pueden permitirse otro tropiezo.

El historial reciente entre ambos favorece a Union, que se impuso 2-0 en el último cruce disputado en abril de 2026. Riestra buscará revertir esa tendencia como local.

Noticias de los equipos y escuadras

Guillermo Duro no cuenta por el momento con información confirmada sobre bajas por lesión o suspensión en Deportivo Riestra, y los detalles del equipo se conocerán más cerca del partido.

En Union, Leonardo Carol Madelon tampoco registra novedades oficiales sobre lesionados o suspendidos en su plantel. La alineación probable se irá definiendo en las horas previas al encuentro.

Forma

Deportivo Riestra llega al partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante San Lorenzo en la Liga Profesional, y antes había igualado 1-1 con Central Córdoba de Santiago. La caída 3-0 frente a Lanús representa el peor resultado del ciclo. En total, el equipo marcó tres goles y recibió seis en esos cinco partidos.

Union atraviesa su peor momento de forma con cuatro derrotas consecutivas en la Liga Profesional. El equipo perdió 2-0 ante Defensa y Justicia en su última salida, y antes cayó 3-0 frente a Boca Juniors. Su única victoria en el período llegó ante Instituto por 3-2. En los cinco partidos, Union convirtió siete goles pero recibió once.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en abril de 2026, cuando Union venció a Deportivo Riestra 2-0 en condición de local por la Liga Profesional. El único otro cruce registrado en el historial disponible terminó 0-0, también con Union como anfitrión, en agosto de 2024. El balance de los dos partidos muestra una victoria para Union y un empate, sin triunfos para Riestra.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Deportivo Riestra marcha 12° y Union ocupa el puesto 11, con ambos equipos en la misma zona de la tabla. En el Apertura Grupo A, Union figura 8° mientras que Riestra se ubica en el lugar 15.