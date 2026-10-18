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Deportivo Riestra vs Union: cómo ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Deportivo Riestra vs Union
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GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga Profesional entre Deportivo Riestra y Union hoy. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Deportivo Riestra recibe a Union en un partido de la Liga Profesional que encuentra a ambos equipos necesitados de puntos en el Clausura Grupo A. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Cómo sintonizar el Deportivo Riestra vs Union

El partido entre Deportivo Riestra y Union se puede ver en vivo por Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina.

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Acerca del encuentro

Guillermo Duro conduce a un Riestra que atraviesa un momento delicado. El equipo cayó ante Lanús por 3-0 y no pudo sostener resultados positivos en las últimas fechas, acumulando dos derrotas y dos empates en sus últimas cuatro presentaciones en el torneo.

Union llega en una situación aún más comprometida. El conjunto dirigido por Leonardo Carol Madelon encadena cuatro derrotas consecutivas en la Liga Profesional, con caídas ante Defensa y Justicia, Boca Juniors, Independiente y Talleres. La racha negativa pone presión sobre el plantel y el cuerpo técnico.

En la tabla del Clausura Grupo A, Union ocupa la posición 11 y Riestra la 12, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre dos equipos que comparten zona baja y que no pueden permitirse otro tropiezo.

El historial reciente entre ambos favorece a Union, que se impuso 2-0 en el último cruce disputado en abril de 2026. Riestra buscará revertir esa tendencia como local.

Noticias de los equipos y escuadras

Deportivo Riestra contra Union alineaciones probables

Manager

  • G. Duro

Guillermo Duro no cuenta por el momento con información confirmada sobre bajas por lesión o suspensión en Deportivo Riestra, y los detalles del equipo se conocerán más cerca del partido.

En Union, Leonardo Carol Madelon tampoco registra novedades oficiales sobre lesionados o suspendidos en su plantel. La alineación probable se irá definiendo en las horas previas al encuentro.

Forma

DER

DER - Formulario

BAN
L1-1
LAN
L0-3
GIM
D0-0
CEC
D1-1
SAN
L1-0
Gol marcado (encajado)
2/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
UNI

UNI - Formulario

INS
W3-2
TAL
L2-1
IND
L1-2
BOC
L3-0
DEY
L0-2
Gol marcado (encajado)
5/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Deportivo Riestra llega al partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante San Lorenzo en la Liga Profesional, y antes había igualado 1-1 con Central Córdoba de Santiago. La caída 3-0 frente a Lanús representa el peor resultado del ciclo. En total, el equipo marcó tres goles y recibió seis en esos cinco partidos.

Union atraviesa su peor momento de forma con cuatro derrotas consecutivas en la Liga Profesional. El equipo perdió 2-0 ante Defensa y Justicia en su última salida, y antes cayó 3-0 frente a Boca Juniors. Su única victoria en el período llegó ante Instituto por 3-2. En los cinco partidos, Union convirtió siete goles pero recibió once.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Deportivo RiestraEmpateUnion
0
1
1
Liga Profesional
Union badge
Union
UNI
2
Deportivo Riestra badge
Deportivo Riestra
DER
0
F
Liga Profesional
Union badge
Union
UNI
0
Deportivo Riestra badge
Deportivo Riestra
DER
0
F
0Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles0/2
Ambos equipos marcaron0/2

El antecedente más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en abril de 2026, cuando Union venció a Deportivo Riestra 2-0 en condición de local por la Liga Profesional. El único otro cruce registrado en el historial disponible terminó 0-0, también con Union como anfitrión, en agosto de 2024. El balance de los dos partidos muestra una victoria para Union y un empate, sin triunfos para Riestra.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Deportivo Riestra marcha 12° y Union ocupa el puesto 11, con ambos equipos en la misma zona de la tabla. En el Apertura Grupo A, Union figura 8° mientras que Riestra se ubica en el lugar 15.

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