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Deportivo Riestra vs Lanús: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Deportivo Riestra vs Lanús
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Cómo ver el partido de Liga Profesional entre Deportivo Riestra y Lanús, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga Profesional - Jornada 9

Cómo ver Deportivo Riestra vs Lanús en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Deportivo Riestra y Lanús se puede ver en vivo por Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrás los accesos para ver el encuentro en directo.

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Deportivo Riestra y Lanús se enfrentan en la Liga Profesional argentina en un partido que tiene implicancias directas para ambos en la tabla de posiciones. Guillermo Duro conduce al equipo local con la necesidad de sumar puntos para salir de la parte baja del campeonato.

Riestra llega al partido en un momento irregular. El equipo no pudo ganar ninguno de sus últimos cuatro compromisos en la Liga Profesional, con tres empates consecutivos y una derrota en Copa. La falta de contundencia ofensiva es la marca más visible de esta etapa.

Lanús, por su parte, viene de una victoria ante Defensa y Justicia que le dio aire en la tabla. Mauricio Pellegrino ha logrado estabilizar al equipo granate tras dos tropiezos seguidos frente a Boca Juniors e Independiente.

El historial reciente entre ambos favorece a Riestra como local. En el último cruce en esta cancha, el equipo de Mataderos se impuso 1-0, y en el encuentro anterior también como anfitrión ganó 3-1.

Este partido puede definir posiciones importantes en el Clausura. A continuación, toda la información para seguirlo en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Deportivo Riestra contra Lanús alineaciones probables

Manager

  • G. Duro

Guillermo Duro dirige a Deportivo Riestra sin que se hayan confirmado lesionados ni suspendidos de cara a este partido. No hay alineación probable confirmada por el momento, y se espera que el cuerpo técnico defina el equipo más cerca del pitazo inicial.

En el caso de Lanús, Mauricio Pellegrino tampoco registra bajas ni sanciones comunicadas oficialmente. La formación que presentará el entrenador granate se conocerá en las horas previas al encuentro.

Forma

DER

DER - Formulario

GIM
W1-1
HUR
D0-0
SAR
D1-1
CAP
D1-1
BAN
L1-1
Gol marcado (encajado)
4/4
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
4/5
LAN

LAN - Formulario

TAL
W0-3
IND
L1-3
JUN
D1-1
BOC
L1-0
DEY
W1-0
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Deportivo Riestra acumula un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competencias. Su partido más reciente fue una derrota ante Banfield por Copa, mientras que en la Liga Profesional lleva tres empates seguidos, el último 1-1 ante Platense. En ese tramo marcó cuatro goles y recibió tres, con dificultades para cerrar partidos a su favor.

Lanús presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de Liga Profesional. El triunfo más reciente fue 1-0 ante Defensa y Justicia, aunque antes cayó 1-0 ante Boca Juniors y 3-1 ante Independiente. El equipo granate marcó seis goles y recibió cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Deportivo RiestraEmpateLanús
3
1
0
Liga Profesional
Lanús badge
Lanús
LAN
0
Deportivo Riestra badge
Deportivo Riestra
DER
0
F
Liga Profesional
Deportivo Riestra badge
Deportivo Riestra
DER
1
Lanús badge
Lanús
LAN
0
F
Liga Profesional
Lanús badge
Lanús
LAN
0
Deportivo Riestra badge
Deportivo Riestra
DER
2
F
Liga Profesional
Deportivo Riestra badge
Deportivo Riestra
DER
3
Lanús badge
Lanús
LAN
1
F
6Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles1/4
Ambos equipos marcaron1/4

El último antecedente entre ambos fue un empate 0-0 en mayo de 2026, con Lanús como local en la Liga Profesional. En los cuatro cruces registrados recientemente, Deportivo Riestra ganó dos, Lanús ninguno y hubo un empate, con el equipo de Mataderos marcando seis goles y recibiendo uno en esos encuentros.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Deportivo Riestra marcha en la posición 12 y Lanús en la 9. En el Apertura Grupo A, Riestra ocupa el puesto 15 mientras que Lanús se ubica quinto.

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