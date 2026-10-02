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Liga Profesional
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Defensa y Justicia vs San Lorenzo: detalles del partido, canales, streaming en vivo, y más

Defensa y Justicia vs San Lorenzo
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San Lorenzo
Liga Profesional

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga Profesional entre Defensa y Justicia y San Lorenzo. Consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Defensa y Justicia recibe a San Lorenzo en un partido de la Liga Profesional Argentina. El conjunto de Julio Vaccari buscará seguir sumando puntos en su propio estadio ante un rival que llega con necesidades en la tabla. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Cómo sintonizar el Defensa y Justicia vs San Lorenzo

El partido entre Defensa y Justicia y San Lorenzo se puede ver en vivo por televisión y streaming.

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Acerca del encuentro

Defensa y Justicia atraviesa un momento razonable en el campeonato. Con tres victorias en sus últimos cinco encuentros, el equipo de Vaccari muestra solidez suficiente para competir de igual a igual contra cualquier rival del torneo.

San Lorenzo, dirigido por Rubén Darío Insua, llega con un rendimiento irregular. Los resultados recientes no han sido los esperados para un club de su historia, y la presión por mejorar posiciones en la tabla se hace sentir partido a partido.

El historial reciente entre ambos favorece claramente a Defensa y Justicia. En el último antecedente directo, el Halcón goleó con contundencia y ese recuerdo pesa sobre el plantel visitante.

Lo que sigue es toda la información que necesitás para seguir el partido en vivo, incluyendo el canal de televisión, la opción de streaming y el horario de inicio.

Noticias de los equipos y escuadras

Defensa y Justicia contra San Lorenzo alineaciones probables

Manager

  • J. Vaccari

Julio Vaccari conduce a Defensa y Justicia sin que se hayan confirmado bajas por lesión ni suspensiones en el plantel local. El equipo se prepara con normalidad y se esperan novedades sobre la formación más cerca del inicio del partido.

En San Lorenzo, Rubén Darío Insua tampoco registra ausencias confirmadas por el momento. Sin datos de lesionados ni suspendidos disponibles, la alineación probable del conjunto visitante se conocerá cuando el cuerpo técnico la defina antes del encuentro.

Forma

DEY

DEY - Formulario

BEL
W1-2
CAP
W1-0
LAN
L1-0
GIM
W2-0
CEC
D2-2
Gol marcado (encajado)
7/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
SAN

SAN - Formulario

EST
D0-0
INS
L1-0
TAL
W1-0
IND
D1-1
BOC
L0-2
Gol marcado (encajado)
2/4
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Defensa y Justicia llega al partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante Central Córdoba de Santiago, mientras que antes había conseguido un triunfo 2-0 frente a Gimnasia Mendoza. En esos cinco partidos, el equipo marcó seis goles y recibió cuatro.

San Lorenzo suma en sus últimos cinco encuentros una victoria, dos empates y dos derrotas. La más reciente fue una caída 0-2 ante Boca Juniors, aunque antes había conseguido un triunfo 1-0 sobre Talleres. El conjunto de Insua convirtió dos goles y recibió cuatro en ese período, lo que refleja las dificultades defensivas que ha mostrado en las últimas fechas.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Defensa y JusticiaEmpateSan Lorenzo
3
1
1
Liga Profesional
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
2
Defensa y Justicia badge
Defensa y Justicia
DEY
5
F
Liga Profesional
Defensa y Justicia badge
Defensa y Justicia
DEY
0
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
0
F
Copa de la Liga Profesional
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
0
Defensa y Justicia badge
Defensa y Justicia
DEY
2
F
Copa
Defensa y Justicia badge
Defensa y Justicia
DEY
1
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
0
F
Copa de la Liga Profesional
Defensa y Justicia badge
Defensa y Justicia
DEY
0
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
1
F
8Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

El antecedente más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2026 en la Liga Profesional, con San Lorenzo como local y Defensa y Justicia ganando por 5-2, un resultado que marcó el último cruce entre estos rivales. En los cinco partidos previos registrados, Defensa y Justicia acumula tres victorias frente a una de San Lorenzo, con un empate también en el historial. El dominio reciente del Halcón sobre el Ciclón es un dato que no puede ignorarse al analizar este encuentro.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Defensa y Justicia ocupa la tercera posición, lo que lo ubica en zona de clasificación y con aspiraciones de pelear los primeros puestos. San Lorenzo se encuentra décimo en ese mismo grupo, en una situación que exige mejorar resultados para no alejarse de los puestos relevantes de la tabla.

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