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Liga Profesional - Jornada 13 17 oct 2026 - 16:30

Cómo ver Club Atlético Platense vs Lanús en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Platense y Lanús se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrás las opciones disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Club Atlético Platense recibe a Lanús en un partido de Liga Profesional que tiene implicancias directas en la tabla del Clausura. El equipo de Martín Palermo necesita sumar de a tres para alejarse de la zona baja, mientras que el conjunto de Mauricio Pellegrino llega con la solidez de un equipo que no conoce la derrota en sus últimas cinco fechas.

Platense atraviesa un momento irregular. Los resultados en el torneo local no han acompañado, y el margen para seguir cediendo puntos se achica partido a partido. La victoria sobre Estudiantes en Copa fue un respiro, pero en la Liga Profesional el equipo no logra encontrar consistencia.

Lanús, en cambio, llega en un estado de forma notable. Cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional hablan de un equipo que defiende bien y convierte cuando lo necesita. La última presentación, un triunfo 2-0 sobre Vélez Sarsfield, confirmó que el conjunto granate está en un momento de confianza.

El historial reciente entre estos dos clubes no favorece al local. Lanús no pierde contra Platense desde hace varios encuentros y llega al partido con la ventaja anímica de quien sabe cómo ganarle al rival.

Para Platense, este partido es más que tres puntos. Es una oportunidad de demostrar que el equipo puede competir de igual a igual contra uno de los conjuntos en mejor forma del torneo. Lanús, por su parte, buscará mantener su racha y seguir presionando en la tabla.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Martín Palermo conduce a Platense, aunque por el momento no se ha confirmado el once inicial ni hay información disponible sobre lesionados o suspendidos en el plantel local. Los detalles del equipo se actualizarán cuando se acerque el inicio del partido.

Del lado visitante, Mauricio Pellegrino tampoco ha dado a conocer su alineación prevista. Lanús tampoco registra bajas confirmadas ni sanciones disciplinarias en este momento, y el panorama del plantel se irá definiendo en las horas previas al encuentro.

Forma

Platense llega al partido con un registro de una victoria, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Argentinos Juniors en la Liga Profesional, y antes de eso igualó 2-2 con Vélez Sarsfield. También sumó una victoria 1-0 sobre Estudiantes en Copa y cayó 0-1 ante Newell's Old Boys en el torneo local. En esos cinco partidos, el equipo de Palermo marcó seis goles y recibió cinco, incluyendo una victoria 2-1 sobre Fluminense en Copa Libertadores.

Lanús, en cambio, llega con cuatro victorias y un empate en sus últimas cinco presentaciones, sin conocer la derrota. El triunfo más reciente fue un contundente 2-0 sobre Vélez Sarsfield en la Liga Profesional, y en ese mismo período también venció a Estudiantes 2-1 y a Deportivo Riestra 3-0. El único punto cedido fue el empate 0-0 con Newell's Old Boys. El conjunto granate convirtió ocho goles y no recibió ninguno en sus últimas cuatro salidas al campo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 1 de abril de 2026 en la Liga Profesional, con Lanús como local, y terminó 0-0. En los últimos cinco antecedentes, Lanús se impuso en dos ocasiones, Platense no registra victorias, y tres partidos terminaron en empate. El historial incluye una victoria de Lanús 2-1 en septiembre de 2025 y un triunfo 3-0 en la Copa de la Liga Profesional de febrero de 2024.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Platense ocupa la posición 12, lo que lo ubica en una zona comprometida de la tabla donde cada punto es determinante. Lanús, en el mismo grupo, se encuentra en el puesto 5, en una posición que le permite aspirar a los puestos de privilegio del torneo.