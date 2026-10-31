Dónde ver el Chelsea vs Manchester United en vivo hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

El Stamford Bridge acoge este fin de semana un duelo de Premier League entre un Chelsea que busca reencontrar su mejor versión y un Manchester United que llega al límite de sus fuerzas. Xabi Alonso recibe a Michael Carrick en un momento en que ambos clubes atraviesan turbulencias distintas, aunque igualmente preocupantes. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 9 31 oct 2026 - 08:30 Stamford Bridge

Que canal transmite Chelsea vs Manchester United en vivo hoy

El partido entre Chelsea y Manchester United podrá seguirse en directo a través de Disney+ Premium.

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Acerca del encuentro

Los Blues vienen de caer eliminados de la Carabao Cup ante Liverpool en una tanda de penaltis que dejó más dudas que certezas. Para colmo, el central Maxence Lacroix salió lesionado del partido en Anfield con molestias en el isquiotibial, y Alonso admitió que habrá que esperar varios días para conocer el alcance real del problema. La lista de bajas en el oeste de Londres se alarga en el peor momento posible.

El United, por su parte, llega a Londres en caída libre. Tres derrotas en sus últimos cuatro partidos, incluyendo un 4-1 ante Como en la Liga de Campeones y un contundente 3-0 ante Bournemouth en la Premier League, han disparado las alarmas en Old Trafford. La situación de Carrick en el banquillo es cada vez más frágil.

La semana no ha sido tranquila para los Red Devils fuera del campo tampoco. Bruno Fernandes fue relegado al banquillo como sanción disciplinaria tras criticar públicamente la táctica del equipo, aunque Carrick confirmó esta semana que el portugués mantendrá el brazalete de capitán. El técnico cerró filas en torno a su referente: "Bruno está totalmente comprometido con este club y no hay ningún problema". Con Fernandes ahora en la lista de lesionados, su presencia en Stamford Bridge es una incógnita añadida.

Youri Tielemans, fichado por 35 millones de libras en verano, sigue sin encontrar su mejor versión en Old Trafford. Mientras tanto, el Aston Villa que dejó atrás viene de golear al Manchester City, lo que alimenta la percepción de que el belga tomó la decisión equivocada al abandonar Birmingham. El contraste entre ambos proyectos resulta cada vez más evidente.

Noticias de los equipos y escuadras

Xabi Alonso afronta el partido con una enfermería bien poblada. Lacroix es la última baja confirmada tras su retirada ante el Liverpool, y se une a Jamie Gittens, Reece James, Damián Martínez, Pep Chavarria y Joao Pedro en la lista de indisponibles. El once probable del técnico español incluye a Mike Penders bajo palos, con Levi Colwill, Josh Acheampong y Jorrel Hato en defensa, Moisés Caicedo y Jordan Henderson en el centro del campo, y Cole Palmer, Geovany Quenda, Pedro Neto y Morgan Rogers acompañando a un delantero en ataque.

El Manchester United tampoco llega en condiciones óptimas. Carrick no podrá contar con Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes ni Marcus Rashford. El técnico podría alinear a Senne Lammens en portería, con Leny Yoro, Ayden Heaven y Harry Maguire en defensa, Diogo Dalot como lateral, y una línea de mediocampo formada por Carlos Baleba y Youri Tielemans, con Mason Mount, Amad Diallo, Andrey Santos y Bryan Mbeumo completando el bloque ofensivo.

Forma

El Chelsea llega al partido con un balance de dos victorias, una derrota y dos caídas en sus últimos cinco encuentros, aunque el cómputo general esconde cierta irregularidad preocupante. Los Blues han ganado con autoridad en casa ante Everton y Bournemouth, este último con un llamativo 5-1, pero han cedido ante el Tottenham por 0-2 en la Premier League y cayeron eliminados de la Carabao Cup ante el Liverpool. En conjunto, han marcado ocho goles y encajado seis en ese tramo, lo que refleja una solidez defensiva todavía por pulir.

El United, en cambio, atraviesa un momento muy delicado. Su registro en los últimos cinco partidos arroja una sola derrota más que suficiente para definir el estado del equipo: han perdido tres de esos encuentros, incluyendo el 4-1 ante el Como y el 3-0 ante el Bournemouth, y solo han sumado un empate ante el Leeds y otro ante el Tottenham. Los Red Devils han marcado apenas tres goles y han encajado nueve, una diferencia que ilustra con crudeza los problemas estructurales que arrastra el equipo de Carrick.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos está muy igualado. El último enfrentamiento, disputado en abril de 2026 en Stamford Bridge, se saldó con victoria del United por 0-1. En los cinco últimos duelos directos en la Premier League, Chelsea y Manchester United han ganado dos partidos cada uno, con un empate, y los goles han estado muy repartidos entre ambas escuadras. El United, sin embargo, no ha ganado en Stamford Bridge con demasiada frecuencia en los últimos años, lo que añade valor a ese triunfo de la pasada temporada.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, el Chelsea ocupa la quinta posición, mientras que el Manchester United se encuentra en el decimosexto puesto, lo que refleja el abismo que separa a ambos clubes en este inicio de temporada.