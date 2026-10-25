Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga Profesional - Jornada 14 25 oct 2026 - 20:30

Cómo ver Central Cordoba de Santiago vs Vélez Sarsfield en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Central Córdoba y Vélez Sársfield se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Central Córdoba de Santiago recibe a Vélez Sársfield en un duelo de Liga Profesional que enfrenta a dos equipos con situaciones bien distintas en la tabla.

Sebastián Domínguez conduce a un Central Córdoba que atraviesa un momento irregular. El equipo acumula tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, y en casa necesita sumar de a tres para salir de la zona baja del torneo.

Vélez llega en un estado de forma más sólido. Guillermo Barros Schelotto ha logrado construir un equipo difícil de vencer, con dos victorias, un empate y una derrota en sus últimas presentaciones, posicionándose cómodamente en la parte alta de ambas tablas.

El historial entre estos clubes favorece claramente a Vélez, que ha dominado los encuentros recientes con autoridad. Central Córdoba buscará romper esa tendencia jugando de local.

La diferencia de posiciones en la tabla le da a este partido un peso particular: mientras Vélez puede administrar su ventaja, Central Córdoba no tiene margen para seguir cediendo puntos.

A continuación, toda la información sobre cómo ver este partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Central Córdoba está dirigido por Sebastián Domínguez. Por el momento no hay información confirmada sobre bajas por lesión o suspensión en el plantel local, y los detalles del equipo se actualizarán antes del partido.

Vélez Sársfield llega con Guillermo Barros Schelotto al frente del cuerpo técnico. Tampoco se dispone de novedades confirmadas sobre lesionados o suspendidos en el conjunto visitante, y la información se completará a medida que se acerque el inicio.

Forma

Central Córdoba llega al partido con un registro de tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de Liga Profesional. Su partido más reciente fue una derrota 2-1 ante Newell's Old Boys, y antes de eso igualaron 2-2 con Estudiantes y 1-1 con Deportivo Riestra. El equipo también cayó 3-1 ante Boca Juniors en ese período, lo que refleja las dificultades del conjunto de Domínguez para sostener resultados positivos.

Vélez Sársfield llega con dos victorias, un empate y una derrota en sus últimas cuatro presentaciones registradas. El equipo ganó 1-0 ante Gimnasia Mendoza en su último partido y venció 3-2 a Tigre previamente, aunque también sufrió una caída 2-0 ante Lanús. Un empate 2-2 con Platense completa un panorama reciente que muestra a un Vélez con capacidad goleadora pero no siempre sólido.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 14 de abril de 2026, cuando Vélez venció a Central Córdoba 1-0 como local en la Liga Profesional. En los últimos cinco cruces, Vélez ha dominado con claridad: tres victorias contra una de Central Córdoba, incluyendo un triunfo 4-0 en 2023 y otro 2-0 en la Supercopa de 2025. El único triunfo reciente de Central Córdoba llegó en Copa en diciembre de 2024, cuando ganaron 1-0 en cancha de Vélez.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Central Córdoba ocupa el puesto 14 mientras que Vélez se encuentra tercero, lo que sitúa al visitante en posición de pelear por los primeros lugares y al local luchando por salir de la zona de riesgo. En el Apertura Grupo A, los puestos se repiten: Vélez tercero y Central Córdoba duodécimo, confirmando la diferencia de momentos que atraviesan ambos equipos.