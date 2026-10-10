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Liga Profesional - Jornada 12 10 oct 2026 - 16:00

Cómo ver Central Cordoba de Santiago vs Estudiantes en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Central Córdoba de Santiago y Estudiantes se puede ver en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina. A continuación encontrás los enlaces para acceder a la transmisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Central Córdoba de Santiago recibe a Estudiantes en un partido de Liga Profesional que llega en un momento delicado para ambos equipos. Sebastián Domínguez necesita puntos para sacar a su equipo de la zona baja del grupo, mientras que Alexander Medina busca recuperar terreno en el torneo local sin descuidar su campaña continental.

Central Córdoba llega al partido con un registro de apenas dos puntos en sus últimos cinco encuentros de Liga Profesional. Tres derrotas en ese tramo, incluyendo caídas ante Boca Juniors e Independiente, reflejan las dificultades que atraviesa el equipo de Domínguez para sostener resultados.

Estudiantes, en cambio, viene de una actuación que ilusiona en otro frente: una victoria 3-0 ante Gimnasia Mendoza en su último compromiso de liga. Sin embargo, ese resultado contrasta con las derrotas recientes ante Lanús en el torneo local y ante Platense en la Copa Argentina.

El equipo de Medina también carga con el peso de su participación en la Copa Libertadores, donde viene de eliminar a Corinthians con un triunfo 1-0 en Brasil. Esa doble exigencia puede pasarle factura en términos de desgaste físico y rotaciones.

El historial reciente entre estos dos clubes favorece claramente a Estudiantes, que goleó 5-0 a Central Córdoba en el último cruce disputado en La Plata. Domínguez sabe que su equipo necesita una respuesta contundente si quiere salir del fondo de la tabla.

A continuación encontrás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de TV y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Central Córdoba de Santiago es dirigido por Sebastián Domínguez. Por el momento no hay información confirmada sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local, y los detalles del equipo probable se actualizarán antes del pitazo inicial.

Estudiantes está conducido por Alexander Medina. Tampoco se han confirmado bajas ni sanciones en el plantel visitante. La alineación probable se conocerá más cerca del inicio del encuentro.

Forma

Central Córdoba de Santiago registra dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, sin ninguna victoria en ese tramo. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Deportivo Riestra en la Liga Profesional, y antes de eso igualó 2-2 con Defensa y Justicia. En ese período, el equipo marcó cuatro goles y recibió siete.

Estudiantes acumula tres victorias, una derrota y una derrota más en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su partido más reciente fue un triunfo 3-0 sobre Gimnasia Mendoza en la Liga Profesional, y también venció 1-0 a Corinthians en la Copa Libertadores. En el mismo período perdió 2-1 ante Lanús en el torneo local y cayó 1-0 ante Platense en la Copa Argentina.

Historial de Enfrentamientos Directos

El cruce más reciente entre estos equipos tuvo lugar el 23 de marzo de 2026, cuando Estudiantes goleó 5-0 a Central Córdoba de Santiago en La Plata por la Liga Profesional. En los cinco antecedentes registrados, Estudiantes acumula tres victorias, Central Córdoba una, y un partido terminó igualado.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Central Córdoba ocupa la 14ª posición y Estudiantes la 9ª, lo que ubica a ambos equipos en la mitad baja de la tabla y hace que este partido sea importante para no alejarse de los puestos más comprometidos. En el Apertura Grupo A, la situación se invierte radicalmente: Estudiantes lidera el grupo desde la 1ª posición, mientras que Central Córdoba figura 12º.