¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Liga Profesional
team-logoCentral Cordoba de Santiago
team-logoDefensa y Justicia
¡Mira aquí! Disney+ Premium¡Mira aquí! ESPN Premium Argentina
GOAL-e
Con la colaboración de

Central Cordoba de Santiago vs Defensa y Justicia: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Central Cordoba de Santiago vs Defensa y Justicia
Central Cordoba de Santiago
Defensa y Justicia
Liga Profesional

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Liga Profesional entre Central Cordoba de Santiago y Defensa y Justicia. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Central Córdoba de Santiago recibe a Defensa y Justicia en la Liga Profesional, con el equipo local necesitado de puntos para alejarse de los puestos bajos de la tabla. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Liga Profesional - Jornada 10

Cómo sintonizar el Central Cordoba de Santiago vs Defensa y Justicia

El partido se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina.

Disney+ Premium Argentina

Disney+ Premium

Ver aquí

ESPN Premium Argentina

ESPN Premium Argentina

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Emite en vivo desde cualquier lugar con NordVPNObtener NordVPN

Acerca del encuentro

El conjunto de Sebastián Domínguez atraviesa un momento delicado. Cuatro derrotas en los últimos cinco partidos del torneo dejan a Central Córdoba en el 15.° puesto del Grupo A del Clausura, con urgencia de revertir la situación ante su gente.

Defensa y Justicia llega en mejor estado anímico. Julio Vaccari conduce a un equipo que acumula tres victorias, un empate y una sola derrota en sus últimas cinco presentaciones, y que marcha segundo en el Clausura Grupo A.

El historial reciente entre ambos es parejo. El último enfrentamiento, en marzo de 2026, terminó 1-1 en cancha de Defensa, lo que refleja la paridad que suele caracterizar este cruce.

Con la necesidad de Central Córdoba de sumar de a tres y la solidez de un Defensa que pelea arriba, el partido promete tensión y disputas en cada sector del campo.

Noticias de los equipos y escuadras

Central Cordoba de Santiago contra Defensa y Justicia alineaciones probables

Manager

  • S. Dominguez

Sebastián Domínguez no cuenta con información confirmada sobre lesiones ni suspensiones en Central Córdoba de Santiago. No se ha dado a conocer un once probable y se esperan novedades más cerca del pitazo inicial.

En Defensa y Justicia, Julio Vaccari tampoco registra bajas confirmadas ni sanciones para este partido. El equipo visitante aguarda actualizaciones de cara al encuentro.

Forma

CEC

CEC - Formulario

INS
L0-1
TIG
L2-1
TAL
D0-0
IND
L0-1
BOC
L3-1
Gol marcado (encajado)
2/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
DEY

DEY - Formulario

SAR
D1-1
BEL
W1-2
CAP
W1-0
LAN
L1-0
GIM
W2-0
Gol marcado (encajado)
6/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Central Córdoba llega con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. La derrota más reciente fue ante Boca Juniors por 3-1 el 12 de septiembre, y antes había caído 1-0 frente a Independiente. El equipo marcó cuatro goles y recibió seis en ese tramo.

Defensa y Justicia presenta un panorama más positivo: tres triunfos, un empate y una derrota en sus últimas cinco presentaciones. El resultado más reciente fue una victoria 2-0 sobre Gimnasia Mendoza el 11 de septiembre, mientras que la única caída llegó ante Lanús por 1-0. En total, el equipo de Vaccari anotó cinco goles y concedió dos en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Central Cordoba de SantiagoEmpateDefensa y Justicia
2
2
1
Liga Profesional
Defensa y Justicia badge
Defensa y Justicia
DEY
1
Central Cordoba de Santiago badge
Central Cordoba de Santiago
CEC
1
F
Liga Profesional
Central Cordoba de Santiago badge
Central Cordoba de Santiago
CEC
2
Defensa y Justicia badge
Defensa y Justicia
DEY
1
F
Liga Profesional
Defensa y Justicia badge
Defensa y Justicia
DEY
2
Central Cordoba de Santiago badge
Central Cordoba de Santiago
CEC
1
F
Liga Profesional
Central Cordoba de Santiago badge
Central Cordoba de Santiago
CEC
2
Defensa y Justicia badge
Defensa y Justicia
DEY
0
F
Copa de la Liga Profesional
Defensa y Justicia badge
Defensa y Justicia
DEY
1
Central Cordoba de Santiago badge
Central Cordoba de Santiago
CEC
1
F
7Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre estos clubes se disputó el 12 de marzo de 2026 en cancha de Defensa y Justicia, con empate 1-1 en la Liga Profesional. En los últimos cinco enfrentamientos, Central Córdoba ganó dos veces, Defensa y Justicia otras dos, y uno terminó en igualdad.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Defensa y Justicia marcha segundo mientras Central Córdoba de Santiago se ubica en el puesto 15. En el Apertura Grupo A, Central Córdoba es 12.° y Defensa y Justicia ocupa el 10.° lugar.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google