Central Córdoba de Santiago recibe a Defensa y Justicia en la Liga Profesional, con el equipo local necesitado de puntos para alejarse de los puestos bajos de la tabla. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga Profesional - Jornada 10 18 sept 2026 - 17:00

Cómo sintonizar el Central Cordoba de Santiago vs Defensa y Justicia

El partido se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina.

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Acerca del encuentro

El conjunto de Sebastián Domínguez atraviesa un momento delicado. Cuatro derrotas en los últimos cinco partidos del torneo dejan a Central Córdoba en el 15.° puesto del Grupo A del Clausura, con urgencia de revertir la situación ante su gente.

Defensa y Justicia llega en mejor estado anímico. Julio Vaccari conduce a un equipo que acumula tres victorias, un empate y una sola derrota en sus últimas cinco presentaciones, y que marcha segundo en el Clausura Grupo A.

El historial reciente entre ambos es parejo. El último enfrentamiento, en marzo de 2026, terminó 1-1 en cancha de Defensa, lo que refleja la paridad que suele caracterizar este cruce.

Con la necesidad de Central Córdoba de sumar de a tres y la solidez de un Defensa que pelea arriba, el partido promete tensión y disputas en cada sector del campo.

Noticias de los equipos y escuadras

Sebastián Domínguez no cuenta con información confirmada sobre lesiones ni suspensiones en Central Córdoba de Santiago. No se ha dado a conocer un once probable y se esperan novedades más cerca del pitazo inicial.

En Defensa y Justicia, Julio Vaccari tampoco registra bajas confirmadas ni sanciones para este partido. El equipo visitante aguarda actualizaciones de cara al encuentro.

Forma

Central Córdoba llega con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. La derrota más reciente fue ante Boca Juniors por 3-1 el 12 de septiembre, y antes había caído 1-0 frente a Independiente. El equipo marcó cuatro goles y recibió seis en ese tramo.

Defensa y Justicia presenta un panorama más positivo: tres triunfos, un empate y una derrota en sus últimas cinco presentaciones. El resultado más reciente fue una victoria 2-0 sobre Gimnasia Mendoza el 11 de septiembre, mientras que la única caída llegó ante Lanús por 1-0. En total, el equipo de Vaccari anotó cinco goles y concedió dos en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos clubes se disputó el 12 de marzo de 2026 en cancha de Defensa y Justicia, con empate 1-1 en la Liga Profesional. En los últimos cinco enfrentamientos, Central Córdoba ganó dos veces, Defensa y Justicia otras dos, y uno terminó en igualdad.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Defensa y Justicia marcha segundo mientras Central Córdoba de Santiago se ubica en el puesto 15. En el Apertura Grupo A, Central Córdoba es 12.° y Defensa y Justicia ocupa el 10.° lugar.