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Cómo ver Bosnia and Herzegovina vs Catar en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Bosnia y Herzegovina y Catar se puede ver en directo a través de los canales y plataformas que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Bosnia y Herzegovina y Catar se enfrentan este miércoles 24 de junio en el Lumen Field de Seattle en el cierre del Grupo B del Mundial 2026, con la clasificación a la Ronda de 32 en juego para ambas selecciones.

Los Dragones llegan a este partido con un punto en dos jornadas, tras el empate inicial ante Canadá y la posterior derrota por 4-1 frente a Suiza en Los Ángeles. La debacle defensiva del segundo tiempo en el SoFi Stadium dejó al técnico Sergej Barbarez con tareas urgentes por resolver, especialmente en la zaga.

Catar atraviesa una situación aún más comprometida. La goleada de 6-0 que les propinó Canadá en Vancouver fue una de las noches más negras del fútbol catarí en una Copa del Mundo, y la expulsión doble —Homam Ahmed y Assim Madibo— complica enormemente los planes de Julen Lopetegui para esta jornada decisiva.

Con un punto cada uno y en el fondo de la tabla, ambas selecciones saben que un empate las condena a la eliminación. Solo la victoria garantiza opciones reales de seguir en el torneo, lo que convierte este duelo en un partido de todo o nada en las orillas del Pacífico.

Edin Džeko, capitán y máximo goleador histórico de Bosnia, será la referencia ofensiva de los suyos, mientras que Akram Afif carga con la responsabilidad creativa de los Marrones en un ataque severamente mermado por las sanciones.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Sergej Barbarez afronta la jornada con una baja confirmada por sanción: el central Tarik Muharemović cumple suspensión y no podrá participar. El once probable del técnico bosnio apunta a Nikola Vasilj bajo palos, con Amar Dedic, Dennis Hadzikadunic, Nikola Katic y Sead Kolasinac formando la línea defensiva. En el centro del campo, Kerim Alajbegovic, Amar Memic, Ivan Sunjic y Benjamin Tahirovic conformarían el bloque medio, con Edin Dzeko y Ermedin Demirovic como dupla atacante. No se han comunicado lesiones en el bando bosnio.

Julen Lopetegui tampoco contará con Assim Madibo, expulsado ante Canadá y suspendido para este encuentro. El técnico español orientaría su equipo con Mahmud Abunada en portería, una línea de cuatro formada por Ayoub Al Oui, Sultan Al Brake, Pedro Miguel y Boualem Khoukhi, y un centro del campo con Karim Boudiaf, Issa Laye y Jassem Gaber. Akram Afif, Edmilson Junior y Yusuf Abdurisag completarían el ataque. No hay lesionados confirmados en el equipo catarí.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 4 T. Muharemovic Lesiones y suspensiones 23 A. Madibo

Forma

Bosnia y Herzegovina llega a Seattle con un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota por 4-1 ante Suiza en la segunda jornada del Mundial el 18 de junio. Antes de eso, igualaron 1-1 con Canadá en el debut del torneo y empataron también 1-1 con Panamá en un amistoso el 6 de junio. Su única victoria en el periodo fue el 1-1 ante Italia en la fase de clasificación UEFA para el Mundial, contabilizado como triunfo. En total, los bosnios marcaron cuatro goles y encajaron siete en estos cinco compromisos.

Catar acumula un empate y tres derrotas en sus últimas cuatro salidas, con una sola igualada como mejor resultado reciente. El 1-1 ante Suiza en la primera jornada mundialista el 13 de junio fue su único punto, seguido del 0-0 ante El Salvador en un amistoso. Antes de esa racha, cayeron 1-0 ante Irlanda y sufrieron una goleada de 3-0 frente a Túnez en la Copa Árabe FIFA en diciembre de 2025. La derrota por 6-0 ante Canadá el 18 de junio es el resultado más reciente y el más dañino en términos de confianza y diferencia de goles.

Historial de Enfrentamientos Directos

BIH Último partidos QAT 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Bosnia and Herzegovina 1 - 1 Catar 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial entre Bosnia y Herzegovina y Catar es prácticamente inexistente en los registros disponibles. El único precedente es un amistoso disputado el 10 de agosto de 2010 que terminó con empate a uno. Este encuentro del Grupo B en Seattle será solo la segunda vez que ambas selecciones se midan en un partido oficial o amistoso registrado.

Clasificación

En la tabla del Grupo B de la Copa del Mundo, Bosnia y Herzegovina ocupa la tercera posición, mientras que Catar cierra la clasificación en cuarto lugar.