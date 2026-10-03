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Liga Profesional - Jornada 11 2 oct 2026 - 20:30

Cómo ver Boca Juniors vs Union en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Boca Juniors y Union se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrás los canales disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Boca Juniors recibe a Union en La Bombonera en un duelo del Torneo Clausura de la Liga Profesional que llega en un momento decisivo para ambos equipos.

El Xeneize atraviesa un presente de alto vuelo. El equipo de Rodolfo Arruabarrena viene de encadenar victorias ante San Lorenzo y Racing Club, y llega a este encuentro con el impulso propio de un equipo que sabe lo que se juega en cada jornada del campeonato.

La reciente convocatoria a la selección argentina también puso el foco sobre el plantel de Boca. Leandro Paredes, suspendido por FIFA pero presente en el predio de Ezeiza para apoyar a sus compañeros, demostró su compromiso con el proyecto. Leonel Flores, por su parte, regresó al club tras un debut internacional ante Bolivia que generó elogios del propio Lionel Scaloni.

Union llega en una situación más comprometida. Los santafesinos acumulan dos derrotas consecutivas en liga, ante Independiente y Talleres, y necesitan sumar de a tres para no perder terreno en la tabla.

El historial reciente entre estos dos clubes invita a la cautela: los últimos cuatro encuentros de liga terminaron igualados, con resultados que no le dieron ventaja a ninguno de los dos.

Para Boca, tres puntos esta tarde significarían consolidar su posición en la cima del Clausura y mantener la presión sobre quienes los persiguen en el grupo.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Rodolfo Arruabarrena cuenta con un once proyectado que ubica a Leandro Brey en el arco, con una línea de cuatro defensores formada por Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Facundo Herrera y Leandro Lozano. En el mediocampo aparecen Leandro Paredes, Santiago Ascacibar y Sebastian Villa, mientras que Alan Velasco y Milton Delgado acompañan a Miguel Merentiel en la línea ofensiva. No se reportan lesionados ni suspendidos en el plantel local.

Por el lado de Union, Leonardo Carol Madelon dispondría de Matias Mansilla bajo los tres palos, con Lucas Ayala, Matias Rocha, Juan Pintado y Juan Pablo Luduena en defensa. Joaquin Mosqueira e Ignacio Malcorra formarían el doble pivote, con Julian Palacios por detrás de Brahian Cuello, Mauro Luna Diale y Cristian Alberto Tarragona en ataque. El cuerpo técnico visitante tampoco registra bajas confirmadas.

Forma

Boca Juniors llega al partido con un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. El Xeneize viene de ganarle a Racing Club por 3-2 en Copa y a San Lorenzo por 2-0 en liga, y también superó a Sao Paulo por 1-0 en Copa Sudamericana. En ese tramo, el equipo de Arruabarrena marcó ocho goles y recibió cinco.

Union, en cambio, muestra un rendimiento más irregular en sus últimos cinco partidos: tres victorias y dos derrotas. Los santafesinos perdieron ante Independiente por 2-1 y ante Talleres por 2-1 en sus dos presentaciones más recientes como visitante en liga, aunque antes habían goleado a Sarmiento por 4-1. En total, anotaron once goles y recibieron siete en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue un empate 1-1 en Santa Fe, en marzo de 2026 por la Liga Profesional. Mirando los últimos cinco cruces, el balance es claro: tres empates y dos victorias para Boca Juniors, con los xeneizes sin perder en ese tramo. El único triunfo visitante de Union en ese período data de marzo de 2024, en Copa de la Liga Profesional.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Boca Juniors marcha segundo y llega a este partido con opciones reales de escalar posiciones, mientras que Union ocupa el noveno lugar y necesita ganar para no alejarse de los puestos de arriba. En el Apertura Grupo A, el Xeneize también es segundo frente al octavo lugar de Union, lo que confirma la diferencia de momento entre ambos clubes.